Що відомо про блокування акаунтів?

За даними відомства, фрилансери з України повідомляють про блокування акаунтів навіть після успішної верифікації, без можливості подати апеляцію, передає 24 Канал.

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Як на це реагує Мінцифра?

У Мінцифрі наголосили, що Upwork є однією з провідних світових платформ для віддаленої роботи, а для багатьох українців – це критично важливе джерело доходу під час війни.

"Ми закликали керівництво платформи переглянути політику перевірки користувачів та ретельно розглянути кожен кейс. Очікуємо оперативної відповіді та розв’язання ситуації", — йдеться в повідомленні міністерства.

Які причини блокування Upwork?

Основні причини блокувань – автоматичні фільтри та технічні помилки. Зокрема, Upwork обмежує доступ для акаунтів, зареєстрованих у Криму, на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя – навіть якщо самі користувачі вже давно мешкають на підконтрольній території України.

Ситуацію ускладнюють збої в GPS та робота українських систем радіоелектронної боротьби під час повітряних тривог, адже через це платформа може хибно визначати українську IP-адресу як російську чи білоруську, що автоматично призводить до блокування.

Ба більше, фрилансери отримують відмову у відновленні акаунта навіть після надання повного пакета документів – із формулюванням "недостатньо інформації", без пояснень або можливості апеляції.