Стратегия также проанализирует текущее состояние ИИ-экосистемы в Украине и мире, выделит сильные и слабые стороны украинской сферы искусственного интеллекта, информирует 24 Канал.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что искусственный интеллект влияет на каждую сферу жизни государства, трансформирует образование, оборону и другие отрасли. Учитывая это, Украина должна четко определить свой путь в этой сфере.

Мы работаем над Стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 года. Она станет дорожной картой, как государство будет интегрировать AI в государственное управление, медицину, экономику, безопасность, образование и как искусственный интеллект может изменить эти сферы. Опрос по Стратегии поможет нам учесть реальные потребности общества и сформировать политику в направлении ИИ, которая будет открывать новые возможности для бизнеса и государства,

– объяснил Федоров.

Как приобщиться к формированию стратегии?

Чтобы создать действенный документ, который будет отвечать вызовам и потребностям украинского общества, Минцифра запустила опрос. Каждый желающий может поделиться своими идеями по применению искусственного интеллекта в различных сферах.

Все предложения будут рассмотрены и учтены при работе над стратегией. В опросе можно указать:

Риски, связанные с ИИ, которые вызывают наибольшее беспокойство.

Трудности, с которыми вы сталкиваетесь при использовании ИИ.

Цели, которые должны стоять перед государством и конкретными отраслями в сфере ИИ.

Приоритетные направления интеграции ИИ в Украине.

Опрос доступен для прохождения как индивидуально, так и от имени организаций – бизнеса, государственных органов, общественных организаций и тому подобное. Принять участие можно на украинском или на английском языках до 10 июля 2025 года включительно. Стратегию планируют представить осенью 2025 года.

При формировании стратегии нам важно знать, как граждане, бизнесы, государственные учреждения, ученые, педагоги уже взаимодействуют с AI, которые видят вызовы и ожидания от этой технологии. Эти данные помогут разработать максимально актуальную стратегию, построенную на реальном опыте украинцев,

– отметил Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

Основа для стратегии и международное сотрудничество

Стратегия развития ИИ разрабатывается в рамках Стратегии цифрового развития инноваций Украины (WINWIN) до 2030 года. Сейчас опубликован документ "Анализ секторального направления и первичное видение развития сферы ИИ", который определяет ключевые приоритеты развития искусственного интеллекта в Украине и описывает направления его внедрения в стратегические сектора, такие как публичное управление, медицина, образование, оборона, кибербезопасность и бизнес.

Этот анализ станет основой для создания окончательной стратегии, которая будет базироваться на реальных потребностях общества, современных вызовах и международной экспертизе.

"Внедрение ИИ является чрезвычайно важным для модернизации государственных процессов, повышения эффективности управления и укрепления экономической стабильности. Это позволит Украине еще более оперативно реагировать на глобальные вызовы и обеспечивать конкурентоспособность на мировой арене. Благодаря международному сотрудничеству и содействию развитию украиноязычных ИИ-продуктов мы формируем мощную технологическую экосистему, которая поможет укрепить цифровой суверенитет Украины и сделать ее лидером ИИ-инноваций в мире", – отметила Валерия Ионан, советник Вице-премьер-министра – Министра цифровой трансформации Украины по вопросам инноваций, цифровизации и глобальных партнерств.

Справка! Разработка стратегии происходит совместно с Digital Nation OÜ (Эстония) при поддержке Эстонского центра международного сотрудничества и развития (ESTDEV), а также проекта "Цифровизация для роста, добропорядочности и прозрачности" (UK DIGIT), выполняемого Фондом Евразия и финансируемого UK Dev.