Главный производителей танков в России объявил о масштабном сокращении персонала
- "Уралвагонзавод" планирует сократить около 10% работников до февраля 2026 года, уменьшив штат на 50% в некоторых подразделениях.
- Сокращения связаны с недостатком государственного финансирования и снижением спроса на гражданскую продукцию.
Российский "Уралвагонзавод" будет массово сокращать работников. В некоторых подразделениях численность штата может уменьшиться до 50%.
Почему "Уралвагонзавод" сокращает штат?
До февраля 2026 года предприятие планирует сократить около 10% работников и не набирать новых кадров, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ E1.
Предложения по кандидатам на увольнение будет рассматривать специальная комиссия. Тем, кто попадет под сокращение, обещают выплаты в размере до трех средних месячных зарплат.
По нашим данным, сокращение для большинства подразделений составляет до 50% от их штатной численности. В результате работоспособные, высококвалифицированные специалисты теряют рабочие места,
– поделились с E1.RU сотрудники УВЗ.
Пока что неизвестно, какие именно структурные подразделения попадут под сокращение Это может быть как гражданский сектор, занимающийся производством железнодорожных вагонов, так и военный сектор, являющийся флагманом российского танкостроения.
Вероятно, такие решения свидетельствуют о недостатке государственного финансирования и заказов, что делает невозможным содержание нынешнего штата даже на стратегически важном оборонном предприятии.
Интересно! "Уралвагонзавод" является крупнейшим в России производителем бронетехники, танков и грузовых вагонов. Компания входит в структуру государственной корпорации "Ростех" и объединяет более 40 производственных и научных предприятий. Главное производство расположено в Нижнем Тагиле.
Напомним, что до этого "Уралвагонзавод" перешел на 4-дневную рабочую неделю, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Коммерсант".
При этом отмечают, что изменения коснутся только работников, которые заняты в производстве гражданской продукции, ведь, по словам представителей УВЗ, спрос на нее существенно упал. На заводе отметили, что для таких специалистов предусмотрели возможность перехода в другие подразделения, которые имеют достаточно заказов, а также организовали переобучение на новые технические специальности.
Кроме того, в УВЗ заверили, что эти изменения не повлияют на выполнение заказов военного характера, в частности – для российской армии. Однако, сам факт сокращения рабочей недели – явно свидетельствует об обратном.
Что известно о проблемах в промышленности и бизнесе России?
В 2025 году компании России сталкиваются с проблемами неплатежей, падением спроса и нехваткой оборотных средств. Большинство предприятий принимают меры оптимизации, уменьшая административные расходы, сокращая инвестиционные программы и откладывая планы расширения.
Прибыль предприятий России за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3 %, а доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23 %. Угольная отрасль, "Почта России", "Норникель", "Газпром" и "РЖД" несут значительные финансовые потери, что свидетельствует об упадке экономики России.
Российский бизнес готовится к повышению налогов в 2026 году из-за необходимости наполнять военный бюджет. Предприятия в России вынуждены поднимать цены, сокращать производство и увольнять работников из-за экономических трудностей.