Десятки миллионов евро в день: сколько теряет Украина из-за вреда окружающей среде из-за войны

Преступные действия оккупантов и массовые обстрелы Украины наносят окружающей среде большой вред. Из-за этого наше государство теряет миллионы евро каждый день.

Российские варвары пытаются уничтожить все, что происходит на их пути. Оккупанты нанесли окружающей среде Украины безумный ущерб, который нам придется восстанавливать после победы.

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Миллионы в день и триллионы за время войны

Как сообщил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, ежедневно Украина из-за вреда окружающей среде, которую наносят россияне, теряет 102 миллиона евро. Это примерно 4 миллиарда гривен.

Каждый день инспекторы Государственной экологической инспекции Украины фиксируют разрушение окружающей среды от боевых действий. Всему есть своя цена,

– сказал он.

Россияне уже уничтожили много заповедников, загрязнили воду, заменяли тысячи гектаров полей, выжгли гектары лесов и нанесли много другого ущерба. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 2,5 тысячи случаев, сумма ущерба превышает 2 триллиона гривен.

Сообщается, что эта цифра не окончательная, ведь специалисты не имеют доступа к оккупированным территориям. Больше всего россиян пострадало окружающая среда Донецкой, Луганской и Харьковской областей.