Российские варвары пытаются уничтожить все, что происходит на их пути. Оккупанты нанесли окружающей среде Украины безумный ущерб, который нам придется восстанавливать после победы.

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Миллионы в день и триллионы за время войны

Как сообщил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, ежедневно Украина из-за вреда окружающей среде, которую наносят россияне, теряет 102 миллиона евро. Это примерно 4 миллиарда гривен.

Каждый день инспекторы Государственной экологической инспекции Украины фиксируют разрушение окружающей среды от боевых действий. Всему есть своя цена,

– сказал он.

Россияне уже уничтожили много заповедников, загрязнили воду, заменяли тысячи гектаров полей, выжгли гектары лесов и нанесли много другого ущерба. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 2,5 тысячи случаев, сумма ущерба превышает 2 триллиона гривен.

Сообщается, что эта цифра не окончательная, ведь специалисты не имеют доступа к оккупированным территориям. Больше всего россиян пострадало окружающая среда Донецкой, Луганской и Харьковской областей.