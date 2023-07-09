Російські варвари намагаються знищити усе, що трапляється на їхньому шляху. Окупанти завдали довкіллю України шалених збитків, які нам доведеться відновлювати після перемоги.

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Мільйони в день та трильйони за час війни

Як повідомив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець, кожного дня Україна через шкоду навколишньому середовищу, яку завдають росіяни, втрачає 102 мільйони євро. Це приблизно 4 мільярди гривень.

Щодня інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій. Усьому є своя ціна,

– сказав він.

Росіяни вже знищили багато заповідників, забруднили воду, замінували тисячі гектарів полів, випалили гектари лісів та завдали багато іншої шкоди. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 2,5 тисячі випадків, сума збитків перевищує 2 трильйони гривень.

Повідомляється, що ця цифра не остаточна, адже фахівці не мають доступу до окупованих територій. Найбільше від росіян постраждало довкілля Донецької, Луганської та Харківської областей.