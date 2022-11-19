Как получить работу в Google: рекрутер раскрыла 4 критерия, по которым нанимает техногигант

Несмотря на массовые увольнения в технологическом секторе, Google оставляет открытыми 2 334 вакансии по всему миру. При этом, существует 4 ключевых критерия, по которым техногигант нанимает на работу кандидатов.

Рекрутер Google Джесс Пенкхьюс раскрыла эти четыре критерия изданию Insider, а также рассказала, на что она лично обращает внимание при просмотре резюме кандидатов на работу. Бизнес 24 передает основное.

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Как трудоустроиться в Google

По словам Пенкхьюс, большое разнообразие продуктов Google означает открытость техногиганта к найму людей с самым разным профессиональным опытом. Компания часто ищет разработчиков ПО, дизайнеров, руководителей проектов, специалистов по системному консалтингу, управлению персоналом, продажами и так далее.

При этом, рекрутер подчеркивает, что в найме компания применяет подход skills-first, то есть "сперва навыки":

Мы прежде всего смотрим на навыки, а не на конкретную квалификацию или опыт,

– уточнила Пенкхьюс.

Советы по резюме

При попытке попасть на работу в Google, рекрутер советует не добавлять к резюме никаких мотивационных или подобных писем. По ее словам, именно резюме является основным, на что обращают внимание в компании – оно должно быть кратким, четким, и не больше, чем на полторы – две страницы.

Я советую тем, кто ищет работу, внимательно изучить объявление о вакансии и соответствующим образом уже конкретно адаптировать свое резюме,

– отметила Пенкхьюс.

К примеру, те, кто претендует на должность разработчика софта, прежде всего, должны указывать, какими языками программирования они владеют. Также эксперт советует воспользоваться формулой X-Y-Z, которую разработал бывший вице-президент Google по персоналу Ласло Бок.

4 критерия, по которым Google отбирает кандидатов

Формула X-Y-Z выглядит так: "Я добился Х по сравнению с Y благодаря тому, что занимался Z". Например: "Я повысил эффективность портфеля на 12% за год путем уточнения расчетов стоимости капитала для рынков с низким уровнем информации".

Джесс Пенкхьюс рассказала, что обычно в Google кандидаты на работу проходят от трех до пяти собеседований перед тем, как их трудоустраивают.

Мы обнаружили, что есть четыре критерия, которые в значительной степени предвещают успешную карьеру в Google,

– рассказала рекрутер.

По ее словам, эти критерии таковы:

Соответствие должности . Есть ли у вас соответствующий минимальный опыт и навыки?

. Есть ли у вас соответствующий минимальный опыт и навыки? Когнитивные навыки . Как вы принимаете решения? Какие источники информации изучаете? Как вы все взвешиваете?

. Как вы принимаете решения? Какие источники информации изучаете? Как вы все взвешиваете? Лидерские качества . Способны ли вы брать на себя ответственность и внедрять инновации?

. Способны ли вы брать на себя ответственность и внедрять инновации? Googliness. Как вы лично улучшите сам Google? Как вы работаете в команде и относитесь к обратной связи?

К слову, Пенкхьюз добавила, что у каждого сотрудника Google есть план личного развития, над которым менеджеры работают совместно со своими командами, чтобы помогать им расти. Кроме того, в техногиганта есть программы обучения и развития, помогающие углубить знания и расширить навыки, главное – иметь к ним потенциал.