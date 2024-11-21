На сколько увеличатся выплаты семейных врачей в 2025 году

В 2025 семейные врачи смогут зарабатывать больше из-за повышения капитационной ставки. Рост таких выплат зафиксирован в бюджете на следующий год.

Почему будут расти выплаты врачей в 2025 году

Министр Виктор Ляшко отметил, что медики смогут получать высокие выплаты именно за качественное обслуживание. Таким образом правительство хочет повысить уровень медицинских услуг в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспильнє".

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Обратите внимание! Капитационная ставка – это сумма, выплачиваемая врачу за обслуживание одного пациента. Сейчас эта выплата составляет 786,65 гривны.

Виктор Ляшко Министр здравоохранения Украины Поэтому для нас есть два ключевых приоритета в системе. Эта система и реформа базировалась на ключевом человеке – это пациент, но мы не должны забыть в системе другого ключевого человека – это медработник.

Ляшко отмечает, что сейчас выплаты врачей зависят от решений руководства медицинских учреждений, где они работают. При расчете суммы, учитывается и объем финансирования, который был получен через предоставление услуг.

Заметьте! Ляшко не уточнял как именно вырастет капитационная ставка в следующем году.