Кто может получить возмещение за обучение

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Безоплатную юридическую помощь, расходы на оплату обучения могут возместить в заведение, независимо от формы собственности, а это дошкольные, внешкольные, обще средние, профессионально и профессионально-технические, а также высшие учебные заведения.

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Однако стоит заметить, что не возмещаются расходы на общежитие, дополнительные курсы или военную кафедру.

Что такое налоговая скидка Это скидка, которая дает возможность вернуть часть средств, потраченных на обучение в течение прошлого года.

В то же время получить скидку могут граждане, которые получают официально заработную плату и платят налог на доходы:

студенты, которые платят за свое обучение,

члены его семьи первой степени родства, а это отец, мать, муж, жена, дети, в том числе усыновленные.

Обратите внимание! Скидка составляет 18% от стоимости обучения. Это уже с учетом фактических расходов, которые были в прошлом году. Кроме того, скидка не может быть больше, чем размер уплаченного налога.

Какие документы нужны для налоговой скидки

Прежде всего гражданам, которые могут получить скидку, нужно обратиться в территориальный орган Государственной налоговой службы Украины. Это можно сделать лично, через законного представителя, отправив документы по почте, и онлайн, зайдя в электронный кабинет налогоплательщика.

Стоит подготовить следующие документы:

налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по форме,

копию паспорта и карточки налогоплательщика,

копию паспорта или свидетельства о рождении соискателя образования,

документы, подтверждающие степень родства, если оплачивал обучение член семьи,

справку из учебного заведения о периоде обучения, количество учебных месяцев, в отчетном году и суммы уплаченных средств за указанный период,

копии документов, подтверждающих оплату за обучение в отчетном периоде,

справку о заработной плате за отчетный период, с обязательным включением сумм налогов, которые удерживаются из заработной платы,

заявление на перечисление средств,

копию документа с указанием реквизитов для перечисления средств,

копию договора об обучении в соответствующем учебном заведении.

Важно! Сроки оформления налоговой скидки – с 1 января до 31 декабря следующего года за отчетным, а значит в 2024 году подаются документы за 2023 год. Право на получение налоговой скидки на следующий год не переносится.