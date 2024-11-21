Хто може отримати відшкодування за навчання

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Безоплатну правничу допомогу, витрати на оплату навчання можуть відшкодувати у заклад, незалежно від форми власності, а це дошкільні, позашкільні, загально середні, професійно й професійно-технічні, а також вищі заклади освіти.

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Однак варто зауважити, що не відшкодовуються витрати на гуртожиток, додаткові курси чи військову кафедру.

Що таке податкова знижка Це знижка, яка дає можливість повернути частину коштів, витрачених на навчання впродовж минулого року.

Водночас отримати знижку можуть громадяни, які отримують офіційно заробітну плату та сплачують податок на доходи:

студенти, які сплачують за своє навчання,

члени його сім'ї першого ступеня спорідненості, а це батько, мати, чоловік, дружина, діти, в тому числі усиновлені.

Зверніть увагу! Знижка складає 18% від вартості навчання. Це вже з врахуванням фактичних витрат, які були минулого року. Крім того, знижка не може бути більшою, аніж розмір сплаченого податку.

Які документи потрібні для податкової знижки

Насамперед громадянам, які можуть отримати знижку, потрібно звернутися до територіально органу Державної податкової служби України. Це можна зробити особисто, через законного представника, надіславши документи поштою, та онлайн, зайшовши в електронний кабінет платника податків.

Варто підготувати такі документи:

податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою,

копію паспорта та картки платника податків,

копію паспорта або ж свідоцтва про народження здобувача освіти,

документи, що підтверджують ступінь споріднення, якщо оплачував навчання член сім'ї,

довідку із закладу освіти про період навчання, кількість навчальних місяців, у звітному році та суми сплачених коштів за вказаний період,

копії документів, що підтверджують сплату за навчання у звітному періоді,

довідку про заробітну плату за звітний період, з обов'язковим включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати,

заяву на перерахування коштів,

копію документа із зазначенням реквізитів для перерахування коштів,

копію договору про навчання у відповідному закладі освіти.

Важливо! Терміни оформлення податкової знижки – з 1 січня до 31 грудня наступного року за звітним, а отже у 2024 році подаються документи за 2023 рік. Право на отримання податкової знижки на наступний рік не переноситься.