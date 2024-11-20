На сколько осенью подорожали продукты в Украине

Экономист и член совета НБУ Украины Василий Фурман рассказал, что сейчас наблюдается постепенное подорожание различных категорий продуктов. А с наступлением холодов и в условиях экономической ситуации в Украине стоимость продуктов только продолжает расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный телемарафон.

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По данным Государственной службы статистики, в октябре 2024 года цены на продукты значительно выросли. Темпы подорожания ускорились: если в сентябре рост составил 1,5%, то в октябре – уже 3,3%. Больше всего подорожали яйца (+18,1%) и овощи (+18,2%).

Основные изменения в ценах на продукты в октябре следующие:

масло подсолнечное подорожало на 3,3%;

хлеб – на 1,6%;

макаронные изделия – на 1%;

мясо и мясопродукты – на 0,7%;

молоко – на 3,3%;

масло сливочное – на 6,9%;

твердые и мягкие сыры – на 2,9%.

Интересно! В период с октября 2023 по октябрь 2024 года общий рост цен на продукты составил 10,8%.

Как украинцы реагируют на рост цен: видео

Почему яйца и овощи в Украине стали "золотыми"

В комментарии для 24 Канала экономист Олег Пендзин отметил, что на рост цен на продукты питания повлияли несколько факторов. Среди основных причин эксперт назвал:

неблагоприятные погодные условия лета;

завершение сбора урожая;

рост стоимости кормовой базы и овощей;

а также сокращение объемов урожая.

Таким образом, нынешний урожай оказался небольшим, поэтому это повлекло определенные последствия.

Олег Пендзин Экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба Ну, а вторая причина в реальной действительности то, что у нас в структуре нашей потребительской корзины, увеличивается спрос на дешевый сегмент. То есть те люди, что раньше себе позволяли купить мясо и рыбу дорогую, и так далее – сейчас активно выбирают из дешевых сегментов, потому что меньше денег.

В частности, по словам эксперта, исследование Центра Разумкова подтвердило, что 44% украинцев вынуждены экономить на питании. Соответственно, это привело к резкому росту цен на отдельные дешевые сегменты продуктовой корзины, в частности на овощи, фрукты и хлеб.

Интересно! Экономист отметил, что более дорогие продукты подорожали меньше. Например, цена на мясо выросла лишь на 1-2% по сравнению с октябрем прошлого года.

Вместе с этим, аналитик УКАБ Максим Гопка для 24 Канала объяснил, что прежде всего осенью наблюдается сезонный рост стоимости.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Традиционно, летом цены на яйца ниже из-за более высокого предложения и необходимости быстро реализовать продукцию. В то же время осенью цены сезонно растут. Еще одной из причин подорожания яиц является рост себестоимости производства.

В частности, по словам эксперта, по следующим причинам:

подорожали корма , в частности фуражная пшеница, кукуруза и подсолнечный шрот, что влияет на расходы на содержание птицы.

, в частности фуражная пшеница, кукуруза и подсолнечный шрот, что влияет на расходы на содержание птицы. повышение цен на энергоресурсы, в частности на электроэнергию, также способствует подорожанию: с наступлением холодов растет потребление электричества для обеспечения комфортных условий для животных, а также увеличиваются расходы на подсветку из-за сокращения светового дня.

Сильная летняя жара повлияла на урожайность овощей, что привело к сокращению предложения или снижению качества продукции, объяснил Гопка. Кроме того, рост стоимости горючего и энергоресурсов сказывается на процессах сбора урожая.

По овощам, то сильная летняя жара повлияла на общую урожайность, что объясняется сокращением предложения или уменьшением качества продукции. В то же время увеличивается стоимость топлива и энергоресурсов, что влияет и на сбор продукции, логистику и дальнейшее хранение,

– объяснил Гопка.

Что говорит Нацбанк о росте цен

В то же время Национальный банк Украины объяснил населению, что стремительное подорожание продуктов осенью 2024 года объясняется несколькими факторами:

дефицитом сырья из-за низких урожаев;

подорожанием энергоресурсов;

ростом себестоимости продукции из-за повышения затрат на хранение и транспортировку.

Основной причиной высоких темпов подорожания остаются: низкий уровень урожайности, ухудшение качества овощей и фруктов и быстрое исчерпание прошлогодних запасов.

НБУ прогнозирует, что улучшение инфляционной ситуации возможно не раньше весны 2025 года.

Вместе с этим, на рынке продолжают дорожать переработанные продукты: за последний год их цены выросли на 8,9%, что превышает прогнозы НБУ. Рост себестоимости продукции, увеличение объемов экспорта и повышение оптовых цен создают дополнительное давление на стоимость продуктов для потребителей.

Какие прогнозы НБУ относительно подорожания продуктов В ближайшие месяцы ожидается подорожание мяса, молочных продуктов и хлебобулочных изделий. Снижение инфляции прогнозируется весной 2025 года, а уже к концу 2025 года уровень продовольственной инфляции может упасть до 6%.

Поэтому, ситуация остается напряженной, но среднесрочные прогнозы дают основания для осторожного оптимизма, объяснили в НБУ.

Будет ли стоимость продуктов расти и что подорожает больше всего

Эксперт Олег Пендзин ожидает, что цены на продукты, вероятно, стабилизируются до середины декабря, но с подготовкой к праздникам снова начнется рост стоимости мяса, сыра, яиц и других продуктов, которые являются основными для новогоднего и рождественского стола.

Смотрите, я думаю, что, наверное, сейчас оно немножко утихнет до середины декабря месяца. А в середину декабря начнется подготовка к праздникам. Угу. И начнутся снова расти на мясо, на сыры, на яйца и прочее. Потому что это ингредиент нашего новогоднего рождественского стола. И это все пойдет вверх снова,

– сказал эксперт.

Соответственно ожидается, что праздничный период будет стимулировать повышение цен, ведь люди будут накрывать праздничные столы дважды. Однако после завершения праздничного сезона рост цен должен замедлиться и стабилизироваться.

И люди точно будут это праздновать. Здесь будут накрывать столы два раза. То есть, стимул роста цен. А вот уже после праздников он снова остановится, снова на тротуар выйдет,

– заключает Пендзин.

Такие прогнозы подтверждают и нардепы. Во время брифинга в Медиацентре Украина высказал член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук. По его словам, цены на основные категории продуктов питания в Украине продолжат расти не только зимой, но и весной 2025 года.

Дмитрий Соломчук Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Весной мы увидим увеличение импорта овощей, который будет покупаться за евро. Это повлияет на стоимость продукции, которая будет значительно выше.

А именно речь идет о таких продуктах питания:

Мясо и яйца

Цены на мясо и яйца продолжают расти из-за подорожания пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках. Эти зерновые культуры являются основой для производства комбикормов, поэтому их подорожание непосредственно влияет на себестоимость продукции животноводства.

Масло

Подорожание подсолнечного масла эксперты связывают с последствиями засухи в южных и восточных регионах Украины, где традиционно выращивают подсолнечник. Урожайность в этих регионах упала до 300 – 700 килограммов с гектара, а зерно имеет низкий уровень масличности.

На сегодня в мире наблюдается дефицит подсолнечного масла. В Украине тоже ощутимо повлияет на цены низкая урожайность и растущий спрос,

– подчеркнул Соломчук.

Вместе с этим ожидается, что к весне 2025 года эти тенденции будут усиливаться, особенно для категорий продуктов, которые зависят от урожайности и международных рыночных цен. Об этом также отметил Фурман.