На скільки збільшаться виплати сімейних лікарів у 2025 році
У 2025 сімейні лікарі зможуть заробляти більше через підвищення капітаційної ставки. Зростання таких виплат зафіксовано у бюджеті на наступний рік.
Чому зростатимуть виплати лікарів у 2025
Міністр Віктор Ляшко наголосив, що медики зможуть отримувати високі виплати саме за якісне обслуговування. Таким чином уряд хоче підвищити рівень медичних послуг в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".
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Зверніть увагу! Капітаційна ставка – це сума, що виплачується лікарю за обслуговування одного пацієнта. Зараз ця виплата складає 786,65 гривні.
Тому для нас є два ключові пріоритети в системі. Ця система і реформа базувалася на ключовій людині – це пацієнт, але ми не повинні забути в системі іншу ключову людину – це медпрацівник.
Ляшко наголошує, що зараз виплати лікарів залежать від рішень керівництва медичних закладів, де вони працюють. При розрахунку суми, враховується і об'єм фінансування, який був отриманий через надання послуг.
Зауважте! Ляшко не уточнював як саме зросте капітаційна ставка у наступному році.