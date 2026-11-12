Новый удар для Temu и Shein: введен еще один сбор на все посылки

Европейский Союз ввел новый сбор на посылки, поступающие на территорию блока. Это нововведение призвано помочь покрыть расходы на таможенное оформление и укрепить позиции европейских продавцов в конкуренции с китайскими онлайн-платформами Temu, Shein и AliExpress.

Сколько придется платить за посылки

С 1 ноября ЕС ввел дополнительный сбор в размере 2 евро на все посылки из-за границы, сообщает Euronews. Об этом сообщает Euronews.

Он будет применяться независимо от стоимости товаров и покроет расходы на таможенное оформление. Новый сбор не заменяет предыдущий таможенный сбор, а начисляется дополнительно к нему. Речь идет о двух отдельных платежах:

2 евро – новый сбор на все посылки независимо от их стоимости;

новый сбор на все посылки независимо от их стоимости; 3 евро – таможенный сбор, который с июля взимается с посылок стоимостью до 150 евро.

Уплачивать новый сбор должны онлайн-платформы, продавцы или перевозчики. Сбор средств будут осуществлять 27 государств-членов ЕС. Поступления будут распределяться следующим образом:

75% средств будут направляться в бюджет Европейского Союза;

25% останутся в странах-членах.

Почему ЕС решил ввести новый сбор

Новые правила являются частью усилий Евросоюза, направленных на противодействие массовому импорту дешевых товаров из Китая. Прежде всего это касается платформ Temu, Shein и AliExpress, которые благодаря низким ценам создают серьезную конкуренцию местным розничным торговцам.

Еще в июле ЕС ввел таможенный сбор в размере 3 евро на посылки стоимостью до 150 евро. В то же время этот механизм является временным и будет действовать до 2028 года. Тогда должна заработать новая информационно-технологическая таможенная система.

Первые результаты введения сбора уже заметны. По данным Европейской комиссии, с июля по сентябрь количество мелких посылок, поступавших в ЕС, сократилось на 60%.

Однако объемы поставок остаются значительными: ежедневно на европейский рынок поступает около 5 миллионов посылок. Кроме того, в 2024 году 91% таких отправлений поступало из Китая.

К слову, генеральный директор французской торговой группы Casino Guichard Perrachon SA Филипп Палацци считает, что китайские платформы Shein и Temu следует запретить продавать товары в Европе.

По мнению Палацци, продукция этих онлайн-ритейлеров не соответствует европейским требованиям и может представлять опасность для потребителей. Кроме того, массовый импорт дешевых товаров, в частности текстиля и мебели, оказывает давление на местный бизнес и может привести к закрытию небольших предприятий.

Я считаю, что сначала нужно принять законодательство, прежде чем позволить Shein и Temu проникнуть на рынок. Я вижу реальную опасность. Заблокируйте их на два года, пока Европа будет принимать законы,

– заявлял Палацци.

Он предлагал ограничить работу платформ до 2028 года – именно к этому времени Европа планировала разработать и ввести новые законодательные правила для импорта товаров из Китая.

