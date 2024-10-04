Когда ФЛП должны платить налоги и от чего это зависит

Все ФЛП обязаны платить налоги, впрочем, условия начисления и сроки уплаты налогов отличаются для разных групп. В частности, ФЛП I и II групп платят налоги в зависимости от прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Как платят налоги ФЛП I и II групп

Предприниматели I и II групп уплачивают единый налог авансом до 20-го числа текущего месяца, сообщает Государственная налоговая служба.

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Если срок уплаты приходится на праздничный или выходной день, последним днем уплаты является следующий рабочий день.

Обратите внимание! Можно уплатить налог авансом за весь отчетный период (квартал, год), но не позднее конца отчетного года.

В случае прекращения деятельности предпринимателя налоговые обязательства должны быть выполнены до конца месяца, в котором прекращена регистрация.

Что еще надо знать ФЛП:

Годовую декларацию необходимо подать в течение 60 дней после окончания года, до 29 февраля 2024 года.

Штрафы за несвоевременную уплату или уплату не в полном объеме могут составлять 50% ставки налога.

Правила для ФЛП III группы

Для предпринимателей III группы действуют другие правила относительно подачи квартальных деклараций и уплаты налогов в 2024 году.

За I квартал:

10 мая 2024 – подача декларации по единому налогу ФЛП III группы;

20 мая 2024 – уплата единого налога.

За II квартал:

9 августа 2024 – подача декларации по единому налогу ФЛП III группы;

19 августа 2024 – уплата единого налога.

За III квартал:

11 ноября 2024 – подача декларации по единому налогу ФЛП III группы;

21 ноября 2024 – уплата единого налога.

За IV квартал:

10 февраля 2025 – подача квартальной декларации по единому налогу ФЛП III группы;

20 февраля 2025 – уплата единого налога.

Декларация за 4 квартал 2023 года должна быть подана до 9 февраля 2024 года, а уплата налога осуществлена до 20 февраля 2024 года.