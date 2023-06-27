Meta и Google немного отстают: в какой компании сотрудники получают самую высокую зарплату

С начала 2022 года на рынке труда США длится достаточно нестабильный период. Прежде всего речь идет о массовых увольнениях, которые проводили даже известные техгиганты. В то же время изменились и зарплаты.

Более жесткие условия на рынке труда способствовали повышению зарплат в 2022 году в компаниях, акции которых входят в Индекс S&P 500. Этот процесс продолжался даже при инфляции и существенных сокращениях штатов работников.

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В каких компаниях самые большие зарплаты

Согласно последним данным, в 2022 году зарплаты выросли в 278 компаниях. В 100 фирмах из них работникам начали платить на 10% и больше. На этом фоне, выделили компании с лучшими зарплатами. Тройка лидеров выглядит так:

Годовая заработная плата в инвестиционном фонде в недвижимость Vici Properties составляет 415 тысяч долларов ;

инвестиционном фонде в недвижимость Vici Properties составляет ; Далее следует компания Meta (в прошлом Facebook) с зарплатой в размере 300 тысяч долларов в год;

в год; Последнее место занимает материнская компания Google. В Alphabet работники в среднем получают 280 тысяч долларов в год.

Интересно, что в 2021 году Alphabet занимала первое место в этом рейтинге. В то время как сотрудники Meta намного меньше доверяют Марку Цукербергу и даже обвиняют его в некоторых провалах компании.

Зарплаты руководителей известных компаний

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Что касается заработной платы генеральных директоров вышеупомянутых компаний, то здесь ситуация выглядит прямо наоборот. Самой большой зарплатой может похвастаться глава Google Сундар Пичаи. Он в 2022 году заработал 226 миллионов в формате зарплаты.

Далее следует Марк Цукерберг с доходом в размере 28 миллионов долларов в год. А генеральный директор Vici Properties Эдвард Питоняк получил за 2022 год заработную плату почти 12 миллионов долларов.