В Киеве в результате атаки подверглись разрушениям два известных книжных магазина

В ночь на 28 августа российская атака по Киеву задела не только жилые дома и инфраструктуру, но и культурные пространства города. В результате взрывной волны пострадали сразу два столичных книжных магазина.

Под атакой книжный магазин Readeat?

О повреждении Readeat сообщил владелец заведения Дмитрий Феликсов. По его словам, в результате взрывной волны в магазине выбило окна, передает 24 Канал.

Смотрите также Массированная атака на Киев "Шахедами" и ракетами: что известно о пострадавших и жертвах

Помещение, оборудования и книги покрылись пылью и грязью, однако серьезных разрушений удалось избежать.

Взрывная волна повредила книжный магазин Readeat / Фото из фейсбука Дмитрия Феликсова

"Книжный магазин, его оборудование и книги припали пылью и грязью, которую мы уберем в ближайшие несколько часов", – отметил Феликсов. Он добавил, что заведение возобновит работу уже сегодня, 28 августа, в 11:00.

Под ударом еще один известный книжный магазин?

Повреждения получил и книжный магазин "КнигоЛенд" на Олимпийской. У сообщении на странице заведения указано, что взрывная волна разбила окна, повредила помещение и испортила часть книг.

"Приносим искренние соболезнования всем, кто пострадал этой ночью, мы с вами, крепко обнимаем", – говорится в обращении. Несмотря на убытки, книжный магазин продолжает работать.

Что известно об атаке врага?