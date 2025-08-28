У Києві унаслідок атаки зазнали руйнувань дві відомі книгарні
- У результаті російської атаки на Київ постраждали книгарні Readeat та "КнигоЛенд", в яких вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила приміщення.
- Книгарня Readeat відновила роботу 28 серпня. "КнигоЛенд" продовжує працювати, попри пошкодження.
У ніч на 28 серпня російська атака по Києву зачепила не лише житлові будинки та інфраструктуру, а й культурні простори міста. Внаслідок вибухової хвилі постраждали одразу дві столичні книгарні.
Під атакою книгарня Readeat?
Про пошкодження Readeat повідомив власник закладу Дмитро Феліксов. За його словами, внаслідок вибухової хвилі в книгарні вибило вікна, передає 24 Канал.
Приміщення, обладнання та книжки вкрилися пилом і брудом, проте серйозних руйнувань вдалося уникнути.
Вибухова хвиля пошкодила книгарню Readeat / Фото з фейсбуку Дмитра Феліксова
"Книгарня, її обладнання та книжки припали пилом та брудом, який ми приберемо в найближчі декілька годин", – зазначив Феліксов. Він додав, що заклад відновить роботу вже сьогодні, 28 серпня, об 11:00.
Під ударом ще одна відома книгарня?
Пошкоджень зазнала і книгарня "КнигоЛенд" на Олімпійській. У повідомленні на сторінці закладу зазначено, що вибухова хвиля розбила вікна, пошкодила приміщення та зіпсувала частину книжок.
"Приносимо щирі співчуття всім, хто постраждав цієї ночі, ми з вами, міцно обіймаємо", – ідеться у зверненні. Попри збитки, книгарня продовжує працювати.
Що відомо про атаку ворога?
- У ніч на 28 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Києву. Ворог застосував дрони та ракети різних типів.
- Внаслідок атаки загинули 10 людей, ще 45 отримали поранення. Руйнування зафіксовано більш ніж на 20 об'єктах у семи районах міста. Серед жертв та постраждалих є діти.
- Унаслідок обстрілу Києва постраждало депо "Нової пошти", поранення отримали троє працівників. Постраждалі у тяжкому та середньому за тяжкістю станах.