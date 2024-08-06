Рынок труда в Украине: в ком больше всего нуждаются работодатели

Рынок труда в Украине постоянно меняется. На него немалое влияние имеет война и выезд украинцев за границу.

Кого ищут украинские работодатели

НБУ сообщает, что количество вакансий в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей существенно превышает уровень прошлого года. Сейчас количество предложений работы значительно превышает количество претендентов.

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Одновременно с этим, спрос на IT-специалистов значительно уменьшился. Низкий спрос также традиционно сохраняется в таких сферах, как:

образование;

дизайн;

искусство и культура.

И если раньше основной преградой для развития считалось отсутствие безопасности, но теперь критически не хватает работников. В некоторых отраслях ситуация еще хуже.

Мобилизация и сравнительно длительный процесс приобретения специальных профессиональных навыков новыми работниками также будут сдерживать предложение рабочей силы. Даже при дальнейшей нормализации условий функционирования экономики возвращение мигрантов в Украину, которые все больше адаптируются к жизни за рубежом, будет медленным. Кроме того, диспропорции на рынке труда останутся неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики,

– говорится в оценках Нацбанка.

Согласно сообщениям, в течение трех лет количество вакансий выросло на 5,8%, тогда как количество резюме уменьшилось почти на 9%.

Согласно данным ООН, в первой половине 2024 года количество мигрантов за рубежом увеличилось почти на 240 тысяч, достигнув 6,6 миллиона человек.