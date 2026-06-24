"Надо бежать": бизнес в Крыму бьет тревогу из-за дефицита бензина, коллапс неизбежен

На временно оккупированном полуострове продолжают обсуждать последствия ограничений на продажу топлива. Представители местного бизнеса уже сообщают о трудностях с поставками товаров, логистикой и работой отдельных предприятий.

Как топливный кризис в Крыму ударил по бизнесу

Предприниматели начали подсчитывать потенциальные убытки и предупреждают о серьезных рисках для экономической активности на полуострове, пишет Cemaat.

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Пока что некоторые компании работают благодаря запасам топлива, которые успели приобрести заранее. Однако бизнес признает, что таких резервов хватит ненадолго.

Запрет на продажу топлива означает, что все дистрибьюторские поставки должны просто остановиться. Со склада в розницу как-то же нужно развозить. А как? Пока что на предприятиях есть какие-то запасы, поэтому полки сразу не опустеют. Но это неделя, максимум десять дней. А потом, думаю, начнется массовое закрытие продуктовых магазинов,

– прогнозирует сотрудница одной из сетей супермаркетов.

Что говорят в других отраслях бизнеса:

Водитель одной из логистических компаний в Симферополе рассказывает, что руководство сразу закупило дополнительные объемы бензина и дизеля. Сейчас служебный транспорт обеспечен топливом, а у сотрудников есть запасы в канистрах.

в Симферополе рассказывает, что руководство сразу закупило дополнительные объемы бензина и дизеля. Сейчас служебный транспорт обеспечен топливом, а у сотрудников есть запасы в канистрах. Еще одна отрасль — туризм — пострадала, пожалуй, больше всех. Например, по словам владельца мини-отеля в Малореченском, новости об ограничениях на продажу топлива сразу отразились на количестве гостей: они не стали дожидаться дальнейшего развития событий и завершили отпуска.

— пострадала, пожалуй, больше всех. Например, по словам владельца мини-отеля в Малореченском, новости об ограничениях на продажу топлива сразу отразились на количестве гостей: они не стали дожидаться дальнейшего развития событий и завершили отпуска. Проблемы возникают и в заведениях общественного питания. Владелец кафе в Бахчисарае говорит, что ограничения уже сказываются как на поставках продукции, так и на возможности сотрудников добраться до работы.

Дополнительное недовольство среди местных жителей вызывает реакция оккупационных властей. Многие обращают внимание на то, что вместо объявления чрезвычайного положения был введен так называемый "топливный локдаун".

Юрист одной из крымских компаний считает, что такой подход может быть связан с нежеланием властей брать на себя дополнительные юридические обязательства.

Ничего подобного сейчас и близко нет — просто выложили видео, где какой-то мужчина заявляет, что бензин теперь якобы нельзя ни покупать, ни продавать. Ни одного распоряжения или указа я пока не видел,

– говорит юрист.

Какие проблемы ждут россиян в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму серьезные проблемы с топливом: сначала его выдавали по талонам, а теперь бензин могут получить только службы, обеспечивающие жизнедеятельность полуострова. Традиционно оккупанты призвали людей сохранять спокойствие и ждать.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в комментарии 24 Каналу отметил , что Крым очень важен с психологической точки зрения для Владимира Путина и его режима. Поэтому Кремль не может бросить полуостров на произвол судьбы.

Если Украина будет поддерживать такой уровень напряжения в течение следующих месяцев, то российская военная машина действительно может сломаться,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Скорее всего, в случае полной изоляции Крыма первыми оттуда сбегут россияне. Если проблема с топливом затянется хотя бы на несколько недель, то они начнут массово бежать. Очевидно, что украинские военные не наносят удары по гражданскому транспорту, поэтому каждый, кто хочет выехать из Крыма, сегодня может это сделать.

К слову, всё больше и больше российских регионов вводят лимиты на количество бензина и дизельного топлива, которое можно приобрести одному человеку.

В частности, о нововведении уже сообщили власти в четырёх областях страны. Речь идёт о Курской, Белгородской, Тюменской и Новосибирской. Таким образом, последствия ударов ВСУ носят успешный характер, ведь они всё быстрее и эффективнее "захватывают" Россию.