Путин выдумал новый сбор для бизнеса: планируется достроить "Ленинград" и "Сталинград"

Президент России Путин в очередной раз решил переложить государственные расходы на бизнес, введя новый налог. Полученные средства планируется направить на достройку атомных ледоколов "Ленинград" и "Сталинград", а также новых аварийно-спасательных судов.

Сколько придется платить бизнесу

В России решили ввести новый налог для компаний, перевозящих экспортные грузы под российским флагом, пишет The Moscow Times.

Минтранс России предлагает установить дополнительный инвестиционный портовый сбор в размере 20,07 рубля за тонну экспортного груза. Его планируют взимать в течение 10 лет – до 31 декабря 2036 года. За этот период власти рассчитывают получить около 207,6 миллиарда рублей.

Платить сбор должны 27 компаний. По данным Ассоциации морских торговых портов, в 2025 году через российские морские порты на экспорт было отправлено 696,6 миллиона тонн грузов. Если объемы останутся на том же уровне, новый сбор может приносить около 14,4 миллиарда рублей в год.

Зачем России новый сбор

Деньги планируется использовать в первую очередь для завершения строительства двух атомных ледоколов – "Ленинграда" и "Сталинграда". Изначально их строительство должно было финансироваться исключительно из российского бюджета, однако стоимость проекта существенно выросла.

По данным Минтранса, расходы на строительство ледоколов и судна для их обслуживания увеличились:

в 2022 году оценивались в 143 миллиарда рублей;

в 2026 году – уже в 225,6 миллиарда рублей.

Поэтому российские власти начали искать дополнительные источники финансирования.

На что еще пойдут деньги

Российские власти рассчитывают, что появление новых ледоколов увеличит судоходный поток по Северному морскому пути. Поэтому, по логике Минтранса, понадобится больше аварийно-спасательных мощностей.

Поэтому часть средств от нового сбора планируется направить на строительство двух аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт.

К слову, Россия планировала завершить строительство "Ленинграда" в 2028 году, а "Сталинграда" – в 2030-м. Фактически теперь часть стоимости этого масштабного государственного проекта хотят переложить на компании, занимающиеся экспортными перевозками.