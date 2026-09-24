Скільки платитиме бізнес

Новий податок для бізнесу в Росії вирішили запровадити для компаній, які перевозять експортні вантажі під російським прапором, пише The Moscow Times.

Мінтранс Росії пропонує встановити додатковий інвестиційний портовий збір у розмірі 20,07 рубля за тонну експортного вантажу. Його планують стягувати протягом 10 років – до 31 грудня 2036 року. За цей період влада розраховує отримати близько 207,6 мільярда рублів.

Платити збір мають 27 компаній. За даними Асоціації морських торгових портів, у 2025 році через російські морські порти на експорт відправили 696,6 мільйона тонн вантажів. Якщо обсяги залишаться на такому ж рівні, новий збір може приносити близько 14,4 мільярда рублів на рік.

Навіщо Росії новий збір

Гроші планують використати передусім для завершення будівництва двох атомних криголамів – "Ленінграда" та "Сталінграда". Спочатку їхнє будівництво мало фінансуватися виключно з російського бюджету, однак вартість проєкту суттєво зросла.

За даними Мінтрансу, витрати на будівництво криголамів і судна для їхнього обслуговування збільшилися:

у 2022 році оцінювалися у 143 мільярди рублів;

у 2026 році – вже у 225,6 мільярда рублів.

Тому російська влада почала шукати додаткові джерела фінансування.

На що ще підуть гроші

Російська влада розраховує, що поява нових криголамів збільшить суднопотік Північним морським шляхом. Через це, за логікою Мінтрансу, знадобиться більше аварійно-рятувальних потужностей.

Тому частину коштів від нового збору планують спрямувати на будівництво двох аварійно-рятувальних суден потужністю 7 МВт.

До слова, Росія планувала завершити будівництво "Ленінграда" у 2028 році, а "Сталінграда" – у 2030-му. Фактично тепер частину вартості цього масштабного державного проєкту хочуть перекласти на компанії, які займаються експортними перевезеннями.