Чому доходи бюджету Росії зростають попри падіння прибутків бізнесу

За підсумками першого кварталу 2026 року федеральний бюджет Росії отримав 13,04 мільярда доларів від податку на прибуток підприємств, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Це на 29,37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас сукупний прибуток російських компаній скоротився на 20% – до 109,74 мільярда доларів. Це свідчить, що збільшення бюджетних надходжень пов'язане не зі зростанням економічної активності, а зі зміною податкової політики. Ба більше, у Росії планують наповнювати бюджет також і за допомогою штрафних санкцій.

Із 1 січня 2025 року ставка податку на прибуток у Росії була підвищена з 20% до 25%. Крім того, частку цього податку, яка надходить до федерального бюджету, збільшили з 3% до 8%, тоді як відрахування до регіональних бюджетів залишилися на рівні 17%.

У результаті саме федеральний центр отримує основну вигоду від нової моделі. Доходи регіональних бюджетів від податку на прибуток у першому кварталі 2026 року, навпаки, скоротилися на 12% – до 18,26 мільярда доларів.

Кремль посилює перевірки та збільшує фіскальний тиск

Додатковим фактором зростання надходжень стало посилення податкового контролю. Федеральна податкова служба Росії значно збільшила кількість виїзних перевірок найбільших платників податків.

Якщо у першому кварталі 2025 року було проведено лише 13 перевірок, то за аналогічний період 2026 року їхня кількість зросла до 42.

Водночас сума додатково нарахованих податкових зобов'язань різко збільшилася – з 15,65 мільйона доларів до 122,62 мільйона доларів, що означає зростання майже на 683%.

На цьому тлі аналітики зазначають, що ефект від податкової реформи поступово вичерпується. Після пікового рівня надходжень у третьому кварталі 2025 року федеральний бюджет перейшов до стабілізації, тоді як фінансовий стан російських підприємств продовжує погіршуватися. Зростання податкового навантаження та активні перевірки можуть ще більше посилити тиск на бізнес, який уже працює в умовах скорочення прибутковості.

До слова, через паливну кризу росіянам доводиться не лише годинами стояти в чергах на АЗС, але й платити значно більше за пальне. Як наслідок, ціни на вантажні перевезення по країні різко зросли останнім часом.