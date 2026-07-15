Ціни на перевезення вантажів

За даними біржі ATI.SU, за рік тарифи на вантажоперевезення в Росії зросли на 28,8%, пише російський Forbes.

Підвищення вже торкнулися перевезень за 100 найпопулярнішими напрямками в Росії. У липні індикатор, який враховує перевезення повністю завантаженим автомобілем, досяг рекордного рівня у 2 086 пунктів.

Ба більше, за даними рос ЗМІ, лише з кінця травня до середини липня середні тарифи на доставку вантажів автомобільним транспортом у Росії зросли на 17,5%.

Тод як за рік на окремих маршрутах ставки підскочили більш ніж у 1,5 раза, зокрема на таких напрямках:

Великий Новгород – Санкт-Петербург;

Іркутськ – Новосибірськ;

Єкатеринбург – Казань.

На маршруті Краснодар – Москва тариф на перевезення вантажів тільки за останній місяць збільшився на 21%, а за рік загалом – на 18%. На напрямку Ростов-на-Дону – Москва річне зростання становило 20%.

Які причини та наслідки росту цін

Причиною різкого зростання цін на вантажоперевезення є загальна паливна криза в Росії.

Пальне становить близько 30% собівартості магістрального рейсу, а воно останнім часом значно здорожчало.. Водночас дефіцит дизеля додатково збільшує тривалість поїздок, оскільки водії змушені простоювати в чергах на заправках.

Фахівці вже попереджають, що споживачам варто готуватися до стрибка цін на всі товари. Зростання транспортних витрат відобразиться на вартості продуктів, будівельних матеріалів, побутової техніки тощо.

Витрати на транспорт входять у ціну майже будь-якого товару. Якщо перевізник довше шукає заправку, стоїть у черзі, втрачає час у рейсі та купує пальне дорожче, ці витрати поступово переходять у вартість доставки,

– пояснив аналітик Freedom Global Володимир Чернов.

Отож, удари українських дронів по російській нафтопереробці змусять росіян відчути війну не лише у чергах на АЗС, але й безпосередньо вдарять по їхніх гаманцях.

Нагадаємо, від початку паливної кризи у Росії дедалі важче знайти транспорт для перевезення вантажів. Багато власників вантажівок, особливо невеликих, відмовляються брати нові замовлення, оскільки не знають, чи зможуть заправитися на АЗС.