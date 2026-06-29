Як дефіцит пального б'є по вантажоперевезеннях

Про це розповідають представники російських логістичних компаній у коментарі "Комерсанту".

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За словами засновника VIG Trans Ігоря Ребельського, у багатьох регіонах Росії, особливо на півдні, у Сибіру та в низці прикордонних областей, на АЗС обмежують продаж пального через перебої з постачанням. Через це вантажоперевізникам все складніше планувати рейси.

Голова компанії "Оптималог" Георгій Властопуло додає, що вантажівкам доводиться чекати у чергах на заправках іноді навіть по кілька діб.

Внаслідок цього скорочується їхній добовий пробіг. Наприклад, у напрямку Китаю він вже зменшився з 600 – 700 до 500 кілометрів.

Одночасно паливні компанії почали переглядати та скасовувати бонусні програми для перевізників. Якщо раніше вантажівки отримували до 16% знижки на АЗС, то тепер – ледь 3,5%.

Ба більше, дрібним перевізникам обмежили продаж пального до 60 літрів на авто. Відтак, дозаправляти вантажівки доводиться у 1,5 – 3 рази частіше.

У результаті перевізники зіткнулися зі зростанням витрат, збільшенням пробігу транспорту та більшою кількістю простоїв у чергах на АЗС,

– зазначив директор компанії ПЕК Вадим Філатов..

Як криза впливає на ціни

Через дефіцит пального транспортні компанії почали підвищувати тарифи на перевезення в середньому на 10%.

Для прикладу, вартість вантажоперевезень із Китаю вже зросла в середньому на 700 доларів за рейс.

До того ж у Росії дедалі складніше знайти транспорт для перевезення вантажів. Багато власників вантажівок, особливо невеликих, відмовляються брати нові замовлення, оскільки не знають, чи зможуть заправитися на АЗС.

Вони або взагалі не приймають замовлення, або суттєво завищують вартість перевезень,

– додали в компанії NC Logistic.

Представники різних логістичних компаній попереджають, що тарифи на перевезення почнуть піднімати всі учасники ринку, якщо паливна криза не вщухне.

Тож слідом за цінами на пальне в Росії неодмінно зростатимуть й усі товари – це лише питання часу.

Нагадаємо, російський уряд вже офіційно визнав паливну кризу і вже запроваджує екстрені заходи. Зокрема, намагається швидко стимулювати імпорт пального, аби скоротити дефіцит.