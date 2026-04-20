Які нові тарифи Meest?

Причина зростання вартості тарифів – подорожчання ключових витрат, передусім пального, а також обслуговування інфраструктури, техніки та партнерських сервісів, повідомили у Meest.

Зміни торкнулися базових тарифів по Україні – у середньому плюс 10 – 20 гривень, залежно від ваги та способу доставки. Тобто різкого стрибка цін для масових відправлень не відбулося.

Оновлені орієнтовні ціни виглядають так:

Документи: 60 гривень по місту та 65 – 70 гривень між містами; До 2 кілограмів: 60 гривень у межах міста та 75 – 80 гривень між містами; До 5 кілограмів: 95 гривень по місту та 100 – 110 гривень між містами.

Компанія також зберегла кілька важливих "бонусів" для клієнтів:

безкоштовне повернення посилок до 30 кілограмів, якщо отримувач відмовився;

безкоштовні пакувальні матеріали для певних типів відправлень.

Водночас компанія залишила ще один спосіб зекономити: при оформленні відправлення через мобільний додаток автоматично діє знижка 10%. Це частково компенсує підвищення тарифів і дозволяє платити менше навіть після змін.

Що відбувається з ринком пального зараз?

Ще раніше Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що країни ЄС повинні готуватися до можливих перебоїв з постачання енергоносіїв, передає.

Відтак наприкінці березня цього року Європа почала розглядати можливість відновлення заходів щодо енергетичної кризи, які були застосовані ще у 2022 році, коли Росія повномасштабно вдерлася в Україну, а поставки газу з країни були суттєво скорочені.

Серед теперішніх пропозицій щодо ситуації, яка була спричинена війною в Ірані, є обмеження мережевих тарифів та податків на електроенергію.

Але експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко у коментарі для 24 Каналу заявив, що насправді в ринковій економіці такого поняття, як дефіцит, не буває. Це буває лише у випадку масштабних аварій, стихійного лиха тощо.

Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Річ у тім, що коли відбувається якесь зменшення ресурсу, то ціни зростають. А отже, зменшується і саме споживання. Таким чином, ніякого дефіциту щодо дизпального чи бензину в ЄС немає. А відображається він умовно у зростанні ціни.

Схожу думку висловлює й енергетичний експерт Сергій Куюн для 24 Каналу. Він пояснює, що зараз говорити про дефіцит пального та ріст ціни не дуже доцільно, бо насправді вартість впала.

Якщо спочатку нафта коштувала орієнтовно 100 доларів за барель, то зараз це вже 92 долари за барель, що, відповідно, впливає і на вартість пального.

Попри це, для нас нафта не дуже репрезентативна, бо ми її не купуємо, каже Куюн. Тут варто більше звертати увагу на вартість нафтопродуктів, як-от дизель.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95 Якщо біржова ціна на дизпальне на піку була умовно 1 500 доларів за тонну, то зараз можна умовно казати, що вона вже орієнтовно 1 000 доларів. Тобто ринок пішов донизу і досить серйозно.

Крім того, вже тиждень як закупівельні ціни на внутрішньому ринку, тобто українському, стали нижчими за роздрібні орієнтовно на 7 – 8 гривень на літрі. Хоч до цього весь місяць вони були вищими за роздріб.

