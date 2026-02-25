Що відомо про відкриття пунктів Meest у Румунії?

На першому етапі клієнти зможуть відправляти та отримувати посилки в обмеженій кількості відділень, проте пізніше мережу планують розширити, повідомили у Forbes.

Це партнерство демонструє, що послуги та рішення Meest визнаються і впроваджуються на національному рівні у великих європейських країнах. Віримо, що наш досвід допоможе масштабувати послуги в Румунії та зробити їх ще більш доступними й зручними,

– повідомили в пресслужбі Meest.

Тим часом Poșta Română партнерство дозволить оптимізувати витрати та стандартизувати процеси на національному рівні. Крім того, співпраця дозволить підвищити ефективність доставки останньої милі.

Цікаво! Meest Group – українська міжнародна логістична група компаній, що об'єднує Meest Пошта, Meest Canada, Meest USA, Meest China, Meest Cargo, Meest International, Meest Shopping, Meest Transfer. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америці, Європі, Азії та Африці.

