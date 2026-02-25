Що відомо про відкриття пунктів Meest у Румунії?
На першому етапі клієнти зможуть відправляти та отримувати посилки в обмеженій кількості відділень, проте пізніше мережу планують розширити, повідомили у Forbes.
Дивіться також Поштова схема Путіна: Росія отримує сотні тонн підсанкційних товарів з ЄС
Це партнерство демонструє, що послуги та рішення Meest визнаються і впроваджуються на національному рівні у великих європейських країнах. Віримо, що наш досвід допоможе масштабувати послуги в Румунії та зробити їх ще більш доступними й зручними,
– повідомили в пресслужбі Meest.
Тим часом Poșta Română партнерство дозволить оптимізувати витрати та стандартизувати процеси на національному рівні. Крім того, співпраця дозволить підвищити ефективність доставки останньої милі.
Цікаво! Meest Group – українська міжнародна логістична група компаній, що об'єднує Meest Пошта, Meest Canada, Meest USA, Meest China, Meest Cargo, Meest International, Meest Shopping, Meest Transfer. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америці, Європі, Азії та Африці.
Що забороняють пересилати за кордон з України?
"Нова Пошта" забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.
Тим часом Укрпошта забороняє пересилати вибухові, токсичні, радіоактивні матеріали, зброю, наркотики, цінності, антикваріат, живих тварин і рослини за кордон.
Заборони існують для забезпечення безпеки та відповідності міжнародним стандартам та законодавству.