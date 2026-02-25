Что известно об открытии пунктов Meest в Румынии?
На первом этапе клиенты смогут отправлять и получать посылки в ограниченном количестве отделений, однако позже сеть планируют расширить, сообщили в Forbes.
Это партнерство демонстрирует, что услуги и решения Meest признаются и внедряются на национальном уровне в крупных европейских странах. Верим, что наш опыт поможет масштабировать услуги в Румынии и сделать их еще более доступными и удобными,
– сообщили в пресс-службе Meest.
Между тем Poșta Română партнерство позволит оптимизировать расходы и стандартизировать процессы на национальном уровне. Кроме того, сотрудничество позволит повысить эффективность доставки последней мили.
Интересно! Meest Group – украинская международная логистическая группа компаний, объединяющая Meest Почта, Meest Canada, Meest USA, Meest China, Meest Cargo, Meest International, Meest Shopping, Meest Transfer. Meest позволяет отправлять посылки в более 70 стран мира в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке.
Что запрещают пересылать за границу из Украины?
"Новая Почта" запрещает международную пересылку продуктов питания, медикаментов, ценностей, оружия, наркотических веществ, пиротехники и опасных материалов.
Тем временем Укрпочта запрещает пересылать взрывчатые, токсичные, радиоактивные материалы, оружие, наркотики, ценности, антиквариат, живых животных и растения за границу.
Запреты существуют для обеспечения безопасности и соответствия международным стандартам и законодательству.