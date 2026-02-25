Что известно об открытии пунктов Meest в Румынии?

На первом этапе клиенты смогут отправлять и получать посылки в ограниченном количестве отделений, однако позже сеть планируют расширить, сообщили в Forbes.

Это партнерство демонстрирует, что услуги и решения Meest признаются и внедряются на национальном уровне в крупных европейских странах. Верим, что наш опыт поможет масштабировать услуги в Румынии и сделать их еще более доступными и удобными,

– сообщили в пресс-службе Meest.

Между тем Poșta Română партнерство позволит оптимизировать расходы и стандартизировать процессы на национальном уровне. Кроме того, сотрудничество позволит повысить эффективность доставки последней мили.

Интересно! Meest Group – украинская международная логистическая группа компаний, объединяющая Meest Почта, Meest Canada, Meest USA, Meest China, Meest Cargo, Meest International, Meest Shopping, Meest Transfer. Meest позволяет отправлять посылки в более 70 стран мира в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке.

