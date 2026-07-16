Почему доходы бюджета России растут, несмотря на падение прибыли бизнеса

По итогам первого квартала 2026 года федеральный бюджет России получил 13,04 миллиарда долларов от налога на прибыль предприятий, сообщает Служба внешней разведки Украины. Это на 29,37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время совокупная прибыль российских компаний сократилась на 20% – до 109,74 миллиарда долларов. Это свидетельствует о том, что увеличение бюджетных поступлений связано не с ростом экономической активности, а с изменением налоговой политики. Более того, в России планируют пополнять бюджет также и с помощью штрафных санкций.

С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль в России была повышена с 20% до 25%. Кроме того, долю этого налога, поступающую в федеральный бюджет, увеличили с 3% до 8%, тогда как отчисления в региональные бюджеты остались на уровне 17%.

В результате именно федеральный центр получает основную выгоду от новой модели. Доходы региональных бюджетов от налога на прибыль в первом квартале 2026 года, напротив, сократились на 12% – до 18,26 миллиарда долларов.

Кремль усиливает проверки и увеличивает фискальное давление

Дополнительным фактором роста поступлений стало ужесточение налогового контроля. Федеральная налоговая служба России значительно увеличила количество выездных проверок крупнейших налогоплательщиков.

Если в первом квартале 2025 года было проведено всего 13 проверок, то за аналогичный период 2026 года их количество выросло до 42.

В то же время сумма дополнительно начисленных налоговых обязательств резко увеличилась – с 15,65 миллиона долларов до 122,62 миллиона долларов, что означает рост почти на 683%.

На этом фоне аналитики отмечают, что эффект от налоговой реформы постепенно исчерпывается. После пикового уровня поступлений в третьем квартале 2025 года федеральный бюджет перешел к стабилизации, тогда как финансовое положение российских предприятий продолжает ухудшаться. Рост налоговой нагрузки и активные проверки могут еще больше усилить давление на бизнес, который и без того работает в условиях снижения рентабельности.

К слову, из-за топливного кризиса россиянам приходится не только часами стоять в очередях на АЗС, но и платить значительно больше за топливо. Как следствие, цены на грузовые перевозки по стране в последнее время резко выросли.