Какое решение планирует принять российское правительство

В то же время российское правительство планирует сделать ставку на пени и штрафы, почему это сообщили в Службе внешней разведки.

Согласно информации, страна-агрессор официально переводит репрессивную систему в коммерческую плоскость.

В текущем году российский бюджет должен получить за счет штрафов и санкций 300 миллиардов рублей, а в

в 2027 году – 312 миллиардов;

в 2028 году – 324 миллиарда.

В целом это в полтора раза больше, чем за предыдущий трехлетний период.

Как отметили в СЗРУ, новая система требует гарантированных и плановых поступлений. Одной из таких инициатив может стать решение Верховного суда о строительстве таунхаусов и дуплексов на садовых участках.

Дело в том, что на этих землях разрешено возводить только отдельные дома для сезонного проживания, тогда как таунхаусы и дуплексы под этот норматив не подпадают. То есть российские власти могут смело признавать такие постройки незаконными, а владельцев заставят узаконить их за собственный счет.

Все убытки станут проблемой исключительно бывших владельцев,

– пояснили в аналитическом отчете.

И вот здесь есть решение – амнистия, которую может ввести правительство.

Следует дать пояснение: в России большинство коттеджных городков и пригородных жилых комплексов построены именно на бывших сельхозугодьях. То есть россияне действительно могут платить штрафные санкции в больших размерах.

То есть правительство активно ищет способы бороться с бюджетным дефицитом. В частности, это стремятся делать за счет населения.

Что происходит с бюджетом России

Напомним, что в июне бюджет России впервые с начала года был выполнен с профицитом. Он зафиксирован на уровне около 280 миллиардов рублей.

Таким образом, дефицит несколько изменился. Но он по-прежнему остается большим.