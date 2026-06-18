Как растут бюджетные долги

Из-за этого Москва все больше полагается на дорогой внутренний долг для финансирования войны, пишет Bloomberg.

Смотрите также: Россия бьет новые рекорды: все больше денег уходит на войну против Украины

По оценке экономистов издания, в течение следующих десяти лет России придется выплатить не менее 15% ВВП только на проценты по обслуживанию долга. А это примерно равно всему нынешнему объему задолженности страны-агрессора.

Поэтому, хотя российский диктатор Владимир Путин и заявляет, что у России якобы самый низкий государственный долг среди стран G20, война против Украины изменила ситуацию.

Ожидается, что внутренние заимствования в этом году снова вырастут, поскольку военная машина Кремля потребует дополнительного финансирования.

Предварительные оценки показывают, что военные расходы в этом году могут превысить запланированные на 4–5 триллионов рублей (55–69 миллиардов долларов), то есть почти на 40%.

Ранее правительство установило потолок государственного долга на уровне 37,4 триллиона рублей. Однако прогнозы резко расходятся с реальностью.

Бюджетный дефицит вырос до 6 триллионов рублей или 2,6% ВВП лишь за первые пять месяцев года, превысив целевой показатель на весь 2026 год примерно на 60%. Лимит государственного долга на 2026 год уже фактически исчерпан,

– отмечают экономисты Bloomberg.

В результате расходы на обслуживание долга удвоились с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В настоящее время Россия планирует потратить почти 4 триллиона рублей на обслуживание долга в 2026 году, что составляет около 9% её федерального бюджета.

Таким образом, эти расходы станут пятой по величине статьёй бюджета после обороны, национальной безопасности, социальной политики и экономики.

Каковы риски для финансовой стабильности