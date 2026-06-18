Як зростають бюджетні борги

Через це Москва дедалі більше покладається на дорогий внутрішній борг для фінансування війни, пише Bloomberg.

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За оцінкою економістів видання, протягом наступних десяти років Росії доведеться виплатити щонайменше 15% ВВП лише на відсотки з обслуговування боргу. А це приблизно дорівнює всьому нинішньому обсягу заборгованості країни-агресорки.

Тому хоча російський диктатор Володимир Путін і заявляє, що Росія нібито має найнижчий державний борг серед країн G20, війна проти України це змінила.

Очікується, що внутрішні запозичення цього року знову зростуть, оскільки воєнна машина Кремля потрубує додатковог офінансування.

Попоередні оцінки свідчать, що військові витрати цього року можуть бути на 4 – 5 трильйона рублів (55 – 69 мільярда доларів) вищими за заплановані, тобто майже на 40% більшими.

Раніше уряд встановив стелю державного боргу на рівні 37,4 трильйона рублів. Однак прогнози різко розходяться з реальністю.

Бюджетний дефіцит зріс до 6 трильйона рублів або 2,6% ВВП лише за перші п’ять місяців року, перевищивши цільовий показник на весь 2026 рік приблизно на 60%. Ліміт державного боргу на 2026 рік уже фактично вичерпано,
– говорять економісти Bloomberg.

Відтак, витрати на обслуговування боргу подвоїлися від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Наразі Росія планує витратити майже 4 трильйона рублів на обслуговування боргу у 2026 році,, що становить близько 9% її федерального бюджету.

Таким чином, ці витрати стануть п’ятою за величиною статтею бюджету після оборони, національної безпеки, соціальної політики та економіки.

Які ризики для фінансової стабільності

За оцінками Міжнародного валютного фонду, російська економіка поки що зберігає макрофінансову стійкість у короткостроковій перспективі. Однак вона дедалі більше залежить від внутрішніх запозичень, воєнних витрат і використання резервів.

Водночас у МВФ застерігають, що тривале збереження високих оборонних витрат і обмежений доступ до зовнішнього фінансування можуть поступово посилювати тиск на бюджет. Це збільшуватиме вразливість фінансової системи, навіть якщо Москві вдасться втримати зоостання державного боргу.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Росії намагається терміново скоротити дефіцит бюджету за рахунок використання накопичених резервів і скорочення інших витрат. Водночас минулого тижня депутати терміново ухвалили парламенту закон, який дозволяє уряду збільшувати запозичення понад встановлену бюджетну стелю.