После взрывов в "Сильпо" полки опустели: в компании назвали дату, когда восстановят ассортимент

Российский обстрел в ночь с 4 на 5 августа "опустошил" полки популярной сети супермаркетов "Сильпо". Тогда пострадали четыре распределительных центра Fozzy Group, что существенно повлияло на логистику сети, однако компания уже восстанавливается.

Почему в "Сильпо" не хватает товаров и когда их пополнят

После масштабного обстрела предприятий сеть супермаркетов "Сильпо" планирует восстановить привычный ассортимент продукции ко Дню Независимости Украины, который отмечается 24 августа, пишет LIGA.net.

Это существенно повлияло на поставки, поэтому сейчас в супермаркетах может наблюдаться дефицит отдельных товаров. Однако мы стремительно перестраиваем логистику, и для нас дело чести – сделать все, чтобы ко Дню Независимости покупатели снова увидели привычные заполненные полки,

– заявили в компании.

Для этого "Сильпо" продолжает перестраивать маршруты и процессы поставок. Поэтому покупатели могут постепенно наблюдать появление товаров, которых сейчас не хватает в отдельных магазинах. При этом ситуация с наличием продукции может различаться в зависимости от конкретного супермаркета.

Российская атака унесла жизни сотрудников "Сильпо": что известно

Массированный российский обстрел Украины в ночь на 5 августа привел к гибели сотрудников сети супермаркетов "Сильпо". В результате атаки на распределительных центрах компании возникли пожары. По последней информации, погибли шестеро сотрудников "Сильпо".

По предварительным данным, на одном из объектов взрывы прогремели практически одновременно с объявлением воздушной тревоги. Из-за этого сотрудники не успели укрыться. Именно этот фактор, по информации компании, стал одной из причин трагических последствий атаки.

К слову, из-за атак существенные потери понесли также "Эпицентр", Novus, Rozetka, "Новая почта" и MTI Group. Убытки бизнеса оцениваются в сотни миллионов долларов, а компании ищут обходные пути, чтобы не потерять средства и клиентов.