Грозят штрафы до 50 тысяч гривен: за что могут наказать некоторых продавцов

В Украине действуют ограничения на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий, электронных сигарет и устройств для нагрева табака. За нарушение этих требований могут грозить штрафы в размере от 20 000 до 50 000 гривен.

Что запрещено в рекламе сигарет

Ограничения введены для защиты здоровья населения и регулирования оборота табачной продукции, поэтому продавцам необходимо их соблюдать, пишет "Судебно-юридическая газета".

Закон ограничивает не только прямую рекламу, но и различные способы поощрения к покупке продукции. В частности , под запрет могут подпадать:

рекламные сообщения в интернете и размещение информации о продукции в местах продажи;

продажа изделий или устройств в комплекте с другими товарами или услугами;

бесплатное распространение продукции, обмен товаров и компенсация расходов на их приобретение;

бонусы, премии, скидки в форме возврата средств и другие поощрения;

конкурсы, лотереи и игры, участие в которых связано с покупкой или использованием продукции;

спонсорство телепередач, концертов, спортивных и других мероприятий, а также финансовая поддержка отдельных лиц или организаций;

рекламные видео, игровой контент и продвижение других товаров, если они ассоциируются с табачными изделиями или их производителями.

В то же время закон предусматривает отдельные исключения для определенной информации в социальных сетях и на сайтах производителей и импортеров. Их применение зависит от конкретных условий, определенных законодательством, в частности от требований по проверке возраста пользователей.

Какие штрафы предусмотрены за рекламу

Размер санкции зависит от характера нарушения и того, повторялось ли оно в течение года:

30 000 гривен – за каждый отдельный факт рекламы на отдельном рекламном носителе или мероприятие по стимулированию продаж; 50 000 гривен – за повторное нарушение в течение года.

Какую продукцию запрещено продавать и как за это наказывают

Ограничения распространяются также на состав, вкус и технические характеристики табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет:

Запрещено реализовывать табачные изделия с добавками, которые создают впечатление пользы для здоровья, содержат кофеин или таурин, придают цвет выдыхаемому дыму или облегчают вдыхание дыма и усвоение никотина. Отдельные требования касаются сигарет и табака для самокруток. Не допускается продажа продукции с запрещенными ароматизаторами, капсулами или компонентами, содержащими табак или никотин, а также с техническими характеристиками, позволяющими изменять вкус, запах или интенсивность дыма.

За нарушение установленных законом требований относительно производства и оборота соответствующей продукции предусмотрен штраф в размере 20 000 гривен. Если нарушение повторится в течение года, санкция увеличится до 50 000 гривен.

Конкретный размер штрафа зависит от вида нарушения и соответствующей нормы законодательства.

К слову, доля контрафактной продукции ( нелегальный рынок сигарет в Украине ) продолжает расти: в июле она достигла 21,6%. Это самый высокий показатель за последние два года.

37% всего контрафакта составляют сигареты местных производителей с поддельными акцизными марками. Судя по маркировке на упаковке, наибольшая доля такой продукции приходится на Marshall Finest Tobacco (United Tobacco) / VK Tobacco FZE. Еще одна значительная категория – сигареты с пометкой Duty Free.

Чаще всего встречаются марки Compliment, Marshall, Manchester, Urta, Lifa и Brut. Основными каналами сбыта остаются обычные торговые точки. Именно через киоски и магазины проходит около двух третей нелегальной табачной продукции.