НДС на недорогие посылки хотят вернуть: законопроект вновь внесут в Раду

Законопроект об отмене льготы по НДС для международных почтовых отправлений снова планируется внести в Верховную Раду. После этого украинцев могут ожидать большие изменения, в частности в отношении покупок на китайских маркетплейсах.

Законопроект планируется подать отдельным документом

Речь идет об отмене действующего освобождения от НДС для международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро. О повторном внесении законопроекта сообщил председатель комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев, пишет "Интерфакс-Украина".

У нас нет другого выхода. У нас нет возможности не принять это,

– сказал Гетманцев.

По его словам, депутаты могли бы попытаться добавить необходимые положения в качестве поправки к другому законопроекту, касающемуся таможенных формальностей и также направленному на доработку во вторник. Речь идет о законопроекте №14560.

Однако глава финансового комитета выступает против такого варианта и отдает предпочтение внесению полного документа.

Я бы этого не хотел (вносить законопроект в качестве поправки – ИФ-У). Мы же не должны заниматься с вами махинациями. У нас есть решение, которое мы должны принять в два чтения. У нас есть первое чтение, у нас есть второе чтение, есть консенсус. Вообще должен быть, хоть его и нет, но должен быть консенсус относительно его принятия. А запихивать куда-то поправки, чтобы кого-то обмануть, мне бы не хотелось идти этим путем. Мне хотелось бы, чтобы люди в зале принимали решение осознанно. Принимая на себя ответственность, а не прячась,

– пояснил глава комитета.

Таким образом, по словам Гетманцева, вопрос хотят вынести на отдельное голосование, чтобы депутаты открыто определились по поводу отмены льготы.

Почему отмена льготы важна для Украины

Оба документа имеют значение не только для налоговой и таможенной системы Украины. Их принятие было определено условием для получения Украиной третьего транша по программе с Международным валютным фондом.

Кроме того, выполнение этого условия связано со вторым траншем макрофинансовой помощи от Европейского Союза на 3,7 миллиарда евро в рамках Займа в поддержку Украины на 90 миллиардов.

То есть вопрос отмены НДС-льготы для международных посылок связан не только с изменениями для украинцев, заказывающих товары из-за рубежа, но и с выполнением Украиной международных финансовых обязательств.

Как отмена льготы на посылки повлияет на украинский бизнес

В случае налогообложения посылок стоимостью до 150 евро украинские производители оказываются в худшем положении, поскольку уплачивают налоги в полном объеме, тогда как иностранные маркетплейсы и импортеры товаров мелкими партиями – нет.

Как рассказал в интервью 24 Канала министр финансов Украины Сергей Марченко, неравномерные условия, связанные с правилами налогообложения посылок, должны быть выровнены изменениями в законодательстве.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Украинские предприятия платят НДС, создают рабочие места, инвестируют в производство даже в таких сложных условиях, как сегодня. В то же время значительная часть аналогичных товаров, продаваемых через иностранные маркетплейсы, пользуется налоговой льготой. Это создает неравные условия конкуренции, и добросовестный украинский бизнес фактически получает худшие стартовые условия.

Министр отмечает, что введение НДС на международные посылки заставит перестраивать процессы тех предпринимателей, чья бизнес-модель построена на ввозе коммерческих товаров под видом небольших личных покупок до 150 евро без уплаты НДС.

По оценке Министерства финансов, отмена льготы обеспечит дополнительные поступления в бюджет – около 10 миллиардов гривен в год.