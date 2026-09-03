Законопроєкт хочуть подати окремим документом

Йдеться про скасування чинного звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Про повторне внесення законопроєкту повідомив голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, пише "Інтерфакс-Україна".

У нас немає іншого виходу. У нас немає варіанту не прийняти це,

– сказав Гетманцев.

За його словами, депутати могли б спробувати додати необхідні положення як правку до іншого законопроєкту, який стосується митних формальностей і також був направлений на доопрацювання у вівторок. Йдеться про законопроєкт №14560.

Однак очільник фінансового комітету виступає проти такого варіанту та надає перевагу внесенню повного документа.

Я б цього не хотів (вносити законопроєкт як правду – ІФ-У). Ми ж не маємо займатися з вами шулерством. У нас є рішення, яке ми маємо прийняти у два читання. У нас є перше читання, у нас є друге читання, є консенсус. Взагалі має бути, хоч його і нема, але має бути консенсус щодо його прийняття. А запихувати десь правки, аби там когось надурити, мені б не хотілося йти цим шляхом. Мені хотілося б, щоб свідомо люди у залі приймали рішення. Беручи на себе відповідальність, а не ховаючись,

– пояснив очільник комітету.

Таким чином, за словами Гетманцева, питання хочуть винести на окреме голосування, щоб депутати відкрито визначилися щодо скасування пільги.

Чому скасування пільги важливе для України

Обидва документи мають значення не лише для податкової та митної системи України. Їх ухвалення було визначено умовою для отримання Україною третього траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, виконання цієї умови пов'язане з другим траншем макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на 3,7 мільярдів євро у рамках Позики на підтримку України на 90 мільярдів.

Тобто питання скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок пов'язане не лише зі змінами для українців, які замовляють товари з-за кордону, а й із виконанням Україною міжнародних фінансових зобов'язань.

Як скасування пільги на посилки вплине на український бізнес

У випадку оподаткування посилок до 150 євро українські виробники опиняються в гіршому становищі, оскільки сплачують податки в повному обсязі, тоді як іноземні маркетплейси та імпортери товарів дрібними партіями – ні.

Як розповів в інтерв'ю 24 Каналу міністр фінансів України Сергій Марченко, неоднакові умови через правила оподаткування посилок мають вирівняти зміни до законодавства.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Українські підприємства сплачують ПДВ, створюють робочі місця, інвестують у виробництво навіть за таких складних умов, як сьогодні. Водночас значна частина аналогічних товарів, що продаються через іноземні маркетплейси, користується податковою пільгою. Це створює нерівні умови конкуренції, і сумлінний український бізнес фактично отримує гірші стартові умови.

Міністр зауважує, що введення ПДВ на міжнародні посилки змусить перебудовувати процеси тих підприємців, чия бізнес-модель побудована на ввезенні комерційних товарів під виглядом невеликих особистих покупок до 150 євро без сплати ПДВ.

За оцінкою Міністерства фінансів, скасування пільги забезпечить додаткові надходження до бюджету – близько 10 мільярдів гривень на рік.