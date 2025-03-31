В Украине оштрафовали ряд аптек из-за завышенных цен на лекарства

С начала марта Госпродпотребслужба получила 1156 жалоб от граждан на завышение цен в аптеках. Вследствие этого было проведено 44 проверки, во время которых выявили нарушения правил ценообразования.

Штрафы для предприятий

Общая сумма штрафов для предприятий составила 213 400 гривен, сообщает пресс-служба ведомства, информирует 24 Канал.

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Больше всего жалоб поступило от жителей Киева, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Харьковской областей.

Также штрафы на сумму 27 000 гривен наложили на должностных лиц аптечных учреждений.

Мониторинг цен на лекарства

Территориальные отделения Госпродпотребслужбы ежедневно осуществляют мониторинг цен на лекарства, зафиксировав 18 600 наблюдений за изменениями стоимости препаратов.

С 1 марта 2025 года Госпродпотребслужба возобновила проверки аптек на соответствие ценовой политике.