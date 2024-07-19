В Укрзализныце стало труднее приобрести билеты: в чем причина
Источник:"Экономическая правда"
Пассажиры Укрзализныци все чаще сталкиваются с трудностями приобретения билетов на популярные маршруты. В Укрзализныце объясняют, что это связано с разгаром сезона.
Почему билеты стало труднее приобрести
Представители компании говорят, что приобрести билеты стало сложнее, потому что есть высокий спрос в пиковый летний сезон.
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В пиковые часы онлайн-сервисы Укрзализныци могут "подвисать" из-за дополнительных алгоритмов безопасности.
Наибольший спрос наблюдается утром, когда открываются продажи билетов на новый день. Каждое утро в 8:00 компания фиксирует более 600 запросов в секунду и до 10 тысяч активных сессий.
Такой спрос затрудняет приобретение билетов, поэтому мы, чтобы стабилизировать наши внутренние системы, изменили правила выхода в продажу билетов на международные рейсы – это дало нам возможность развести нагрузку на систему и упростить доступ к билетам,
– объясняют в Укрзализныце.
Изменения в продаже билетов
С 4 июля онлайн-продажи билетов на международные направления в Укрзализныце начинаются в разное время:
- Польские направления (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) – в 09:00, доступны за 20 суток до отправления.
- Словацкие и австрийские направления – в 08:00, доступны за 20 суток.
- Молдавское направление – в 08:00, доступны за 30 суток.