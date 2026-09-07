Платят более 70 тысяч, а кандидатов нет: какие строительные профессии сейчас на вес золота

Строительная отрасль остается одной из ключевых для Украины в условиях войны и предстоящего восстановления. На фоне потребности в восстановлении жилья, инфраструктуры и предприятий работодатели продолжают искать специалистов.

Спрос на строителей остается стабильным

Количество вакансий в строительной сфере почти не изменилось по сравнению с прошлым годом, однако медианные зарплаты уже превышают 70 000 гривен из-за дефицита кадров. Об этом 24 Каналу известно из исследования OLX Робота.

В то же время активность соискателей за год заметно выросла – на 11%. Количество откликов на одно объявление увеличилось с 5 до 6.

Еще сильнее изменились зарплаты. Медианная зарплата в категории "Строительство / облицовочные работы" составила 38 125 гривен, что на 22% больше, чем в июле 2025 года.

Компании все больше конкурируют за специалистов, что сказывается и на уровне заработных плат. Однако кадровый дефицит в 2026 году углубляется, в том числе и в сфере строительства. Среди основных причин, которые отмечают работодатели в этой и других отраслях, – мобилизационные процессы и миграция за границу. Также ощущается нехватка квалифицированных кадров,

– добавляет Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

В каких городах стало больше вакансий

Изменения на рынке труда происходят неравномерно в зависимости от региона. За год количество вакансий заметно выросло в областных центрах востока и юга Украины. В частности:

в Кропивницком – на 27%;

в Днепре – на 23%;

в Полтаве – на 16%;

в Запорожье – на 14%;

в Николаеве – на 13%;

в Харькове – на 8%;

в Сумах – на 4%.

Зато в западных и центральных городах количество объявлений в основном сократилось. Наибольшее падение зафиксировали в Киеве – на 12%. В Ровно, Львове, Ивано-Франковске и Виннице количество вакансий сократилось на 10%, а в Тернополе – на 8%.

На эти показатели влияют различные факторы, в частности ситуация с безопасностью и потребность работодателей в работниках в конкретном регионе.

В западных и части центральных городов, где вакансий стало преимущественно меньше, откликов соискателей стало больше. Это может означать, что конкуренция за рабочие места там усиливается.

На востоке и юге картина противоположная: работодатели увеличивают количество вакансий, но это не сопровождается соответствующим ростом количества откликов. То есть предприятия в этих регионах могут испытывать более острый дефицит работников.

Какие строительные профессии наиболее высокооплачиваемые

По данным OLX Работа, в июле 2026 года некоторые вакансии в сфере строительства и облицовочных работ имели одни из самых высоких медианных зарплат среди профессий по Украине. Самые высокие показатели были следующими:

Фасадчик – 72 500 гривен Штукатур – 71 250 гривен Плиточник – 71 000 гривен Каменщик – 66 500 гривен Маляр – 65 000 гривен Строитель – 55 000 гривен Монтажник – 47 500 гривен Электрик – 45 000 гривен Сварщик – 42 500 гривен Разнорабочий – 29 000 гривен

Для сравнения: общая медианная зарплата по Украине составляет 30 500 гривен по данным аналитики OLX Работа. Таким образом, медианные зарплаты большинства перечисленных строительных профессий превышают средний показатель по стране.

Хочет ли молодежь учиться на строителей: результаты вступительной кампании

В июне 2026 года OLX Работа также провела опрос среди пользователей платформы. По его результатам, 15% респондентов рассматривали бы направление строительства и архитектуры для поступления.

В то же время четкой тенденции изменения спроса на отдельные профессии в строительстве нет. По некоторым специальностям количество откликов за год выросло, по другим – сократилось. Положительную динамику зафиксировали, в частности, по следующим профессиям:

фасадчик – +97%;

монтажник – +38%;

разнорабочий – +13%.

При этом конкуренция за вакансии в строительстве остается умеренной – около 6 откликов на одно объявление. Для сравнения: в категории "Реклама / дизайн / PR" в основном приходится более 30 откликов на одну вакансию.

Подобные тенденции прослеживаются и во время приемной кампании. По данным Министерства образования и науки, на специальность "Строительство и гражданская инженерия" абитуриенты подали почти 24 тысячи заявлений.

Спрос на эту специальность остается умеренным, однако в этом году он продемонстрировал положительную динамику: количество заявлений выросло на 33,4% по сравнению с прошлым годом.