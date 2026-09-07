Попит на будівельників залишається стабільним

Кількість вакансій у будівельній сфері майже не змінилася порівняно з минулим роком, проте медіанні зарплати вже перевищують 70 000 гривень через дефіцит кадрів. Про це 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота.

Водночас активність пошукачів за рік помітно зросла – на 11%. Кількість відгуків на одне оголошення збільшилася з 5 до 6.

Ще сильніше змінилися зарплати. Медіанна зарплата у категорії "Будівництво / облицювальні роботи" становила 38 125 гривень, що на 22% більше, ніж у липні 2025 року.

Бізнеси дедалі більше конкурують за фахівців, що позначається і на рівні заробітних плат. Однак кадровий дефіцит у 2026 році поглиблюється, зокрема і у сфері будівництва. Серед основних причин, які зазначають роботодавці у цій та інших галузях – мобілізаційні процеси та міграція за кордон. Також відчувають нестачу кваліфікованих кадрів,

– додає Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота.

У яких містах побільшало вакансій

Зміни на ринку праці відбуваються нерівномірно залежно від регіону. За рік кількість вакансій помітно зросла в обласних центрах сходу та півдня України. Зокрема:

у Кропивницькому – на 27%;

у Дніпрі – на 23%;

у Полтаві – на 16%;

у Запоріжжі – на 14%;

у Миколаєві – на 13%;

у Харкові – на 8%;

у Сумах – на 4%.

Натомість у західних та центральних містах кількість оголошень переважно скоротилася. Найбільше падіння зафіксували у Києві – на 12%. У Рівному, Львові, Івано-Франківську та Вінниці кількість вакансій зменшилася на 10%, а в Тернополі – на 8%.

На ці показники впливають різні фактори, зокрема безпекова ситуація та потреба роботодавців у працівниках у конкретному регіоні.

У західних і частині центральних міст, де вакансій стало переважно менше, відгуків кандидатів побільшало. Це може означати, що конкуренція за робочі місця там посилюється.

На сході та півдні картина протилежна: роботодавці збільшують кількість вакансій, але це не супроводжується відповідним зростанням кількості відгуків. Тобто підприємства у цих регіонах можуть відчувати гостріший дефіцит працівників.

Які будівельні професії найбільш високооплачувані

За даними OLX Робота, у липні 2026 року деякі вакансії у сфері будівництва та облицювальних робіт мали одні з найвищих медіанних зарплат серед професій по Україні. Найвищі показники були такими:

Фасадник – 72 500 гривень Штукатур – 71 250 гривень Плиточник – 71 000 гривень Муляр – 66 500 гривень Маляр – 65 000 гривень Будівельник – 55 000 гривень Монтажник – 47 500 гривень Електрик – 45 000 гривень Зварювальник – 42 500 гривень Різноробочий – 29 000 гривень

Для порівняння, загальна медіанна зарплата по Україні становить 30 500 гривень за аналітикою OLX Робота. Отже, медіанні зарплати більшості перелічених будівельних професій перевищують середній показник по країні.

Чи хоче молодь навчатися на будівельників: результати вступної кампанії

У червні 2026 року OLX Робота також провела опитування серед користувачів платформи. За його результатами, 15% респондентів розглядали б напрям будівництва та архітектури для вступу.

Водночас чіткої тенденції щодо зміни попиту на окремі професії у будівництві немає. За деякими спеціальностями кількість відгуків за рік зросла, за іншими – скоротилася. Позитивну динаміку зафіксували, зокрема, за такими професіями:

фасадник – +97%;

монтажник – +38%;

різноробочий – +13%.

При цьому конкуренція за вакансії у будівництві залишається помірною – близько 6 відгуків на одне оголошення. Для порівняння, у категорії "Реклама / дизайн / PR" переважно припадає понад 30 відгуків на одну вакансію.

Схожі тенденції простежуються і під час вступної кампанії. За даними Міністерства освіти і науки, на спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія" вступники подали майже 24 тисячі заяв.

Попит на напрям залишається помірним, однак цього року він показав позитивну динаміку: кількість заяв зросла на 33,4% порівняно з минулим роком.