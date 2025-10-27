Налоговая меняет валютный контроль
- ГНС и НБУ ввели новый подход к запросам банкам о нарушении сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям, учитывая банковскую тайну.
- Совместная работа с НБУ направлена на усиление валютного надзора и предотвращение незаконного оттока валютных средств.
Государственная налоговая служба Украины (ГНС) совместно с Национальным банком Украины (НБУ) ввели обновленный подход к формированию запросов, которые направляются банкам в случаях нарушения субъектами хозяйствования сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.
Что изменится?
Как сообщили в пресс-службе ГНС, новый формат запросов разработан с учетом требований по сохранению банковской тайны и обеспечения правовой определенности во взаимодействии между контролирующими органами и финансовыми учреждениями, передает 24 Канал.
Особое внимание уделено тому, чтобы банки предоставляли полные, точные и своевременные ответы на запросы. Это улучшит аналитическую работу, повысит прозрачность финансовых операций и укрепит доверие к финансовой системе Украины,
– отметили в ГНС.
В ведомстве отметили, что совместная работа с НБУ направлена на усиление валютного надзора, улучшение прозрачности операций и предотвращения незаконного оттока валютных средств за границу.
Что этому предшествовало?
Ранее Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с НБУ начали разработку нового механизма валютного контроля для поддержки бизнеса.
По данным ГНС, на начало октября налогоплательщики подали 2 797 отчетов о контролируемых операциях за 2024 год – на 11% больше, чем в прошлом году.
В то же время налоговая служба обновила план-график проверокна 2025 год, который предусматривает 4908 проверок – на 122 больше, чем в предыдущем варианте.