Податкова змінює валютний контроль

Державна податкова служба України (ДПС) спільно з Національним банком України (НБУ) запровадили оновлений підхід до формування запитів, які надсилаються банкам у випадках порушення суб’єктами господарювання строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Що зміниться?

Як повідомили у пресслужбі ДПС, новий формат запитів розроблено з урахуванням вимог щодо збереження банківської таємниці та забезпечення правової визначеності у взаємодії між контролюючими органами та фінансовими установами, передає 24 Канал.

Особливу увагу приділено тому, щоб банки надавали повні, точні та своєчасні відповіді на запити. Це покращить аналітичну роботу, підвищить прозорість фінансових операцій і зміцнить довіру до фінансової системи України,

– зазначили у ДПС.

У відомстві наголосили, що спільна робота з НБУ спрямована на посилення валютного нагляду, покращення прозорості операцій і запобігання незаконному відтоку валютних коштів за кордон.

Що цьому передувало?