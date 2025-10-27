Що зміниться?
Як повідомили у пресслужбі ДПС, новий формат запитів розроблено з урахуванням вимог щодо збереження банківської таємниці та забезпечення правової визначеності у взаємодії між контролюючими органами та фінансовими установами, передає 24 Канал.
Особливу увагу приділено тому, щоб банки надавали повні, точні та своєчасні відповіді на запити. Це покращить аналітичну роботу, підвищить прозорість фінансових операцій і зміцнить довіру до фінансової системи України,
– зазначили у ДПС.
У відомстві наголосили, що спільна робота з НБУ спрямована на посилення валютного нагляду, покращення прозорості операцій і запобігання незаконному відтоку валютних коштів за кордон.
Що цьому передувало?
Раніше Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з НБУ розпочали розробку нового механізму валютного контролю для підтримки бізнесу.
За даними ДПС, на початок жовтня платники податків подали 2 797 звітів про контрольовані операції за 2024 рік – на 11% більше, ніж торік.
Водночас податкова служба оновила план-графік перевірокна 2025 рік, який передбачає 4908 перевірок – на 122 більше, ніж у попередньому варіанті.