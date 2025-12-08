Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву партії "УДАР Віталія Кличка".

Що відомо?

Як зазначили в УДАРі, влада не відкинула намір збільшити податкове навантаження на ФОПів. Але в такому разі сотням тисяч малих підприємства – працівникам IT, дрібним торгівцям, перукарям, ремонтникам – доведеться закрити свій бізнес або піти "у тінь".

Партія "УДАР Віталія Кличка" категорично проти посилення податкового тиску на бізнес. Замість підвищення тиску на ФОПів заради отримання 15 – 20 мільярдів до бюджету варто пошукати додаткові гроші у тих сферах, де роками зникають сотні мільярдів. І які влада вперто не чіпає,

– вказано у заяві.

В УДАРі вважають, що фіскальний тиск на бізнес – це не "вимога МВФ", як те подає влада, а спроба зібрати гроші там, де простіше.

Представники партії зазначили, що в енергетиці, на митниці та в оборонних закупівлях роками фіксують мільярдні зловживання, але замість навести лад влада збирає кошти з ФОПів.

"Спочатку урізали громадам частину ПДФО, забрали 8 мільярдів із бюджету Києва, "освоїли" ці ресурси у непрозорих схемах, а тепер вирішили перекласти тягар на підприємців", – зазначають вони.

УДАР також запропонував альтернативні способи наповнення бюджету без підвищення податків для ФОПів:

120 мільярдів гривень щорічно від ліквідації схем на митниці, таких як нелегальний імпорт тютюну, алкоголю, пального і сірий імпорт техніки. Це у 5 – 6 разів більше, ніж уряд планує зібрати з ФОПів.

сотні мільярдів від ліквідації тіньової економіки (40% національного обігу). Тобто не збільшувати податки, а просто дати бізнесу нормальні умови.

десятки мільярдів від ліквідації схем в енергетиці та оборонці.

десятки мільярдів від ліквідації неефективних видатків міністерств та відомств. Це дублюючі функції, "реформи заради реформ", мільярдні державні підприємства-привиди, програми, що не виконуються.

Держава має бути чесною зі своїми громадянами. Українці готові платити податки на військо та оборону, але вони не готові фінансувати неефективність державних органів, корупційні схеми й політичні шоу,

– наголосили в "УДАРі Віталія Кличка".

Там зауважили, що країна повинна рухатися шляхом справжньої боротьби з корупцією, наведення ладу в державних фінансах і підтримки тих, хто створює робочі місця.

До слова, згідно з планами уряду, ФОПи на спрощеній системі з річним оборотом понад 1 мільйон гривень будуть зобов'язані реєструватися платниками ПДВ. Зміни планували ввести вже з 2026 року, однак парламент відхилив такий бюджет. Однак пізніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що влада не відмовилася від планів.