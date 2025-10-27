Что изменится?

Как сообщили в пресс-службе ГНС, новый формат запросов разработан с учетом требований по сохранению банковской тайны и обеспечения правовой определенности во взаимодействии между контролирующими органами и финансовыми учреждениями, передает 24 Канал.

Особое внимание уделено тому, чтобы банки предоставляли полные, точные и своевременные ответы на запросы. Это улучшит аналитическую работу, повысит прозрачность финансовых операций и укрепит доверие к финансовой системе Украины,

– отметили в ГНС.

В ведомстве отметили, что совместная работа с НБУ направлена на усиление валютного надзора, улучшение прозрачности операций и предотвращения незаконного оттока валютных средств за границу.

Что этому предшествовало?