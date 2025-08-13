Национализированное предприятие "Винницабытхим", которое принадлежало российскому олигарху, продали на аукционе "Прозорро.Продажи" за 608 миллионов гривен. Новыми владельцами стали соучредители сетей Varus и Eva через компанию "Афина-групп".

Как прошел аукцион?

Во время торгов цена выросла вдвое от стартовой, а победитель обязался сохранить производство, погасить долги и гарантировать рабочие места. Средства от продажи пойдут в госбюджет и фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Аукцион по продаже 100% акций ЧАО "Винницабытхим" состоялся 13 августа 2025 года. Стартовая цена составляла 301,4 миллиона гривен, и в ходе торгов она выросла почти вдвое.

Победу одержало ООО "Афина-групп", предложив 608,1 миллион гривен. Конкурентом была компания "УКР СТИЛ ГРУПП", которая готова была заплатить 304,5 миллионов гривен.

Кто стоит за "Афина-групп"?

По данным "Прозорро", конечными бенефициарами "Афина-групп" являются известные украинские бизнесмены Валерий Киптик и Руслан Шостак, совладельцы сетей супермаркетов Varus и магазинов косметики Eva.

"Афина-групп" производит и поставляет бытовую химию под брендами Polar Shine, "Вухастик" (ранее – "Ушастый нянь"), Family Home, iFresh. Продукция продается в Украине и экспортируется, в частности, в Грузию.

Что нужно знать о ЧАО "Винницабытхим"?

"Винницабытхим" ранее принадлежала российскому олигарху Виктору Кононову, приближенному к кремлевской власти. Предприятие национализировали в июле 2024 года после конфискации активов компании "Невская косметика" и выставили на приватизацию в феврале 2025-го.

На момент продажи предприятие имело долги:

9,4 миллионов гривен – зарплата;

74,5 миллионов гривен – налоговые выплаты;

2,7 миллионов гривен – в пенсионный фонд;

около 60 миллионов гривен – кредиторская задолженность.

В штате компании работает около 16 человек. Все долги и сохранение профиля деятельности лягут на нового владельца. Согласно закону, "Афина-групп" имеет 20 дней для полной оплаты лота вместе с НДС. После этого предприятие официально перейдет в ее собственность.

Важно. По закону, победитель аукциона имеет 20 дней, чтобы полностью оплатить лот с учетом НДС. После этого предприятие официально перейдет в собственность "Афина-групп". Средства от продажи будут зачислены в государственный бюджет и направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России.