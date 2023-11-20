От 500 тысяч до 3 миллионов гривен: грантовая поддержка ветеранов-предпринимателей

В Украине ветераны могут создать собственный бизнес. Сейчас уже есть примеры успешного использования грантов для поддержки ветеранского бизнеса в сельском хозяйстве и фермерств.

Более 400 предприятий ветеранов уже получили от 500 тысяч гривен до 3 миллионов гривен на развитие собственного бизнеса Об этом сообщила министерша по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

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Благодаря ей [поддержке] ветераны-предприниматели могут покупать оборудование, привлекать других членов семей или ветеранов к трудоустройству, способствовать развитию нашей экономики. Они получают средства для своего бизнеса и платят возвращаемые в государство налоги,

– рассказала Лапутина.

Она отметила, что Украинский ветеранский фонд Минветеранов проводит конкурсные грантовые программы для ветеранов-предпринимателей, членов их семей и семей павших Воинов.

Примеры успешных бизнесов

Министр продемонстрировала примеры успешного использования грантов для поддержки ветеранского бизнеса в сельском хозяйстве и фермерстве. Также были приведены примеры, где эти гранты использовались для поддержки лиц, активно помогающих защитникам и защитницам.

Кроме того, что они развивают экономику нашей страны в период, когда она в этом больше нуждается, они еще и поддерживают оборону. Это очень важно,

– подчеркнула министр.

В частности, известно о жене военного, получившей грант на изготовление снаряжения для защитников. Еще один военный, получивший финансирование, создал проект, который по уникальной технологии помогает разминировать территории.