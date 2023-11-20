От 500 тысяч до 3 миллионов гривен: грантовая поддержка ветеранов-предпринимателей

20 ноября 2023, 14:00
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Министерство по делам ветеранов Украины

В Украине ветераны могут создать собственный бизнес. Сейчас уже есть примеры успешного использования грантов для поддержки ветеранского бизнеса в сельском хозяйстве и фермерств.

Более 400 предприятий ветеранов уже получили от 500 тысяч гривен до 3 миллионов гривен на развитие собственного бизнеса Об этом сообщила  министерша по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

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Благодаря ей [поддержке] ветераны-предприниматели могут покупать оборудование, привлекать других членов семей или ветеранов к трудоустройству, способствовать развитию нашей экономики. Они получают средства для своего бизнеса и платят возвращаемые в государство налоги,
– рассказала Лапутина.

Она отметила, что Украинский ветеранский фонд Минветеранов проводит конкурсные грантовые программы для ветеранов-предпринимателей, членов их семей и семей павших Воинов.

Примеры успешных бизнесов

Министр продемонстрировала примеры успешного использования грантов для поддержки ветеранского бизнеса в сельском хозяйстве и фермерстве. Также были приведены примеры, где эти гранты использовались для поддержки лиц, активно помогающих защитникам и защитницам.

Кроме того, что они развивают экономику нашей страны в период, когда она в этом больше нуждается, они еще и поддерживают оборону. Это очень важно,
– подчеркнула министр.

В частности, известно о жене военного, получившей грант на изготовление снаряжения для защитников. Еще один военный, получивший финансирование, создал проект, который по уникальной технологии помогает разминировать территории.

Как начать ветеранский бизнес

На портале "Дія.Бізнес" есть страница "Ветеранский бизнес", на которой размещена вся необходимая информация для вернувшегося с фронта украинского защитника и планирующего заняться предпринимательством.
Автор: Катерина Добровольська