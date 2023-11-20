Понад 400 підприємств ветеранів уже отримали від 500 тисяч гривень до 3 мільйонів гривень на розвиток власного бізнесу. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

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Завдяки їй [підтримці] ветерани-підприємці можуть купувати обладнання, залучати інших членів родин чи ветеранів до працевлаштування, сприяти розвитку нашої економіки. Вони отримують кошти для свого бізнесу і сплачують податки, які повертаються в державу,
– розповіла Лапутіна.

Вона зазначила, що Український ветеранський фонд Мінветеранів проводить конкурсні грантові програми для ветеранів-підприємців, членів їхніх сімей та родин полеглих Воїнів.

Приклади успішних бізнесів

Міністр продемонструвала приклади успішного використання грантів у підтримку ветеранського бізнесу у сільському господарстві та фермерстві. Також були наведені приклади, де ці гранти використовувались для підтримки осіб, які активно допомагають захисникам та захисницям.

Крім того, що вони розвивають економіку нашої країни в період, коли вона цього найбільше потребує, вони ще й підтримують оборону. Це дуже важливо,
– наголосила міністр.

Зокрема, відомо про дружину військового, яка отримала грант на виготовлення спорядження для захисників. Ще один військовий, який отримав фінансування, створив проєкт, який за унікальною технологією допомагає розміновувати території.

Як започаткувати ветеранський бізнес

На порталі "Дія.Бізнес" є сторінка "Ветеранський бізнес", на якій розміщено всю необхідну інформацію для українського захисника, який повернувся з фронту і планує зайнятися підприємництвом.