Понад 400 підприємств ветеранів уже отримали від 500 тисяч гривень до 3 мільйонів гривень на розвиток власного бізнесу. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

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Завдяки їй [підтримці] ветерани-підприємці можуть купувати обладнання, залучати інших членів родин чи ветеранів до працевлаштування, сприяти розвитку нашої економіки. Вони отримують кошти для свого бізнесу і сплачують податки, які повертаються в державу,

– розповіла Лапутіна.

Вона зазначила, що Український ветеранський фонд Мінветеранів проводить конкурсні грантові програми для ветеранів-підприємців, членів їхніх сімей та родин полеглих Воїнів.

Приклади успішних бізнесів

Міністр продемонструвала приклади успішного використання грантів у підтримку ветеранського бізнесу у сільському господарстві та фермерстві. Також були наведені приклади, де ці гранти використовувались для підтримки осіб, які активно допомагають захисникам та захисницям.

Крім того, що вони розвивають економіку нашої країни в період, коли вона цього найбільше потребує, вони ще й підтримують оборону. Це дуже важливо,

– наголосила міністр.

Зокрема, відомо про дружину військового, яка отримала грант на виготовлення спорядження для захисників. Ще один військовий, який отримав фінансування, створив проєкт, який за унікальною технологією допомагає розміновувати території.