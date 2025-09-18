608 миллионов за "Вухастик": винницкий завод передали в частные руки
- Компания Afina Group приобрела винницкий завод "Винницабытхим" за 608,1 миллион гривен на приватизационном аукционе.
- Средства от продажи пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, а новый владелец обязан соблюдать условия приватизации.
Компания Afina Group бизнесменов Руслана Шостака и Валерия Киптика оплатила 608,1 миллион гривен за винницкий завод "Винницабытхим", приобретенный на приватизационном аукционе.
Соглашение завершено?
Об этом сообщил Фонд госимущества Украины, передает 24 Канал. Аукцион, что состоялся 13 августа, завершился вдвое выше стартовой цены.
Смотрите также В Украине продают заводы по производству кирпича мощностью 55 миллионов штук в год
В результате государство получило более полумиллиарда гривен, которые уже поступили в бюджет и будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Обязательства нового владельца?
Теперь новый владелец должен придерживаться условий приватизации, в частности:
- сохранить основной вид деятельности;
- погасить долги предприятия;
- не передавать активы лицам, связанным с Россией или Беларусью.
Что это за завод?
Справочно. ЧАО "Винницапобутхим" – производитель косметики и бытовой химии под марками: Вухастик, Sarma, Лотос-М, Макс, Pride, Polar Shine. Предприятие ранее принадлежало российской компании "Невская косметика", но было национализировано из-за санкций.
После начала полномасштабного вторжения России активы передали в управление украинской компании "Крайтекс-Сервис" из группы Afina. Именно они украинизировали бренд "Ушастый нянь" в "Вухастик".
Что известно об аукционе?
Национализация российских активов является важной инициативой правительства после полномасштабного вторжения России. Сейчас часть таких предприятий государство передало на приватизацию и уже получило значительную выгоду.
608 миллионов гривен – один из крупнейших приватизационных платежей 2025 года на данный момент.
Что касается нового владельца завода, то Afina Group – украинская инвестгруппа, связана с сетью Varus, активно заходит в выкуп ранее арестованных или непрофильных госактивов.