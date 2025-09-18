Компания Afina Group бизнесменов Руслана Шостака и Валерия Киптика оплатила 608,1 миллион гривен за винницкий завод "Винницабытхим", приобретенный на приватизационном аукционе.

Соглашение завершено?

Об этом сообщил Фонд госимущества Украины, передает 24 Канал. Аукцион, что состоялся 13 августа, завершился вдвое выше стартовой цены.

В результате государство получило более полумиллиарда гривен, которые уже поступили в бюджет и будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Обязательства нового владельца?

Теперь новый владелец должен придерживаться условий приватизации, в частности:

сохранить основной вид деятельности;

погасить долги предприятия;

не передавать активы лицам, связанным с Россией или Беларусью.

Что это за завод?

Справочно. ЧАО "Винницапобутхим" – производитель косметики и бытовой химии под марками: Вухастик, Sarma, Лотос-М, Макс, Pride, Polar Shine. Предприятие ранее принадлежало российской компании "Невская косметика", но было национализировано из-за санкций.

После начала полномасштабного вторжения России активы передали в управление украинской компании "Крайтекс-Сервис" из группы Afina. Именно они украинизировали бренд "Ушастый нянь" в "Вухастик".

Что известно об аукционе?