608 мільйонів за “Вухастик”: вінницький завод передали у приватні руки
- Компанія Afina Group придбала вінницький завод "Вінницяпобутхім" за 608,1 мільйон гривень на приватизаційному аукціоні.
- Кошти від продажу підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а новий власник зобов'язаний дотримуватись умов приватизації.
Компанія Afina Group бізнесменів Руслана Шостака та Валерія Кіптика сплатила 608,1 мільйон гривень за вінницький завод "Вінницяпобутхім", придбаний на приватизаційному аукціоні.
Угоду завершено?
Про це повідомив Фонд держмайна України, передає 24 Канал. Аукціон, що відбувся 13 серпня, завершився вдвічі вищою ціною за стартову.
Дивіться також В Україні продають заводи з виробництва цегли потужністю 55 мільйонів штук на рік
У результаті держава отримала понад пів мільярда гривень, які вже надійшли до бюджету та будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Зобов'язання нового власника?
Тепер новий власник має дотримуватись умов приватизації, зокрема:
- зберегти основний вид діяльності;
- погасити борги підприємства;
- не передавати активи особам, пов'язаним із Росією чи Білоруссю.
Що це за завод?
Довідково. ПрАТ "Вінницяпобутхім" – виробник косметики та побутової хімії під марками: Вухастик, Sarma, Лотос-М, Макс, Pride, Polar Shine. Підприємство раніше належало російській компанії "Невская косметика", але було націоналізоване через санкції.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії активи передали в управління українській компанії "Крайтекс-Сервіс" з групи Afina. Саме вони українізували бренд "Ушастый нянь" у "Вухастик".
Що відомо про аукціон?
Націоналізація російських активів є важливою ініціативою уряду після повномасштабного вторгнення Росії. Наразі частину таких підприємств держава передала на приватизацію і вже отримала значну вигоду.
608 мільйонів гривень – один із найбільших приватизаційних платежів 2025 року на даний момент.
Щодо нового власника заводу, то Afina Group – українська інвестгрупа, пов’язана з мережею Varus, активно заходить у викуп раніше арештованих або непрофільних держактивів.