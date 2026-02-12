МОК дисквалифицировал, Украина поддержала: Укрпочта показала новую марку с Гераскевичем
- Владислав Гераскевич дисквалифицирован с Олимпийских игр из-за "шлема памяти", который не соответствовал правилам, решение приняла Международная федерация бобслея и скелетона.
- Укрпочта показала новую марку с изображением Гераскевича в поддержку дисквалифицированного спортсмена.
Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпийских игр из-за "шлема памяти", а украинцы отметили, что это решение МОК было несправедливым. Поэтому в сети начали своеобразный тренд поддержки спортсмена – это уже сделала Укрпочта и Monobank.
Как выглядит марка Укрпочты с Гераскевичем?
Гендиректор компании Игорь Смелянский анонсировал новую марку с изображением скелетониста Владислава Гераскевича.
Смотрите также Monobank объявил премию скелетонисту Владиславу Гераскевичу
Задний фон марки подобен фону на марке "Русский военный корабль, иди на...", однако вместо крейсера изображены очертания России. На переднем фоне – сам Владислав Гераскевич в "шлеме памяти".
За что Гераскевича дисквалифицировали с Олимпийских игр?
Украинского скелетониста Владислава Гераскевича отстранили от участия в Олимпийских играх. Причиной стало использование спортсменом "шлема памяти".
Решение о дисквалификации украинского скелетониста приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) из-за того, что шлем, который Гераскевич намеревался надеть на соревнованиях, не соответствовал правилам.
После официального сообщения от МОК о дисквалификации Владислав рассказал, что был готов к такому решению. На своей странице в инстаграме Гераскевич написал, что "это цена нашей свободы".
Конечно, жаль, я не хотел иметь этот скандал. Хотел быть частью этого спортивного праздника, который у меня тоже забрали. Хотел быть частью этих Олимпийских игр в дружеской атмосфере со многими спортсменами, с которыми я в хороших, дружеских отношениях. У нас были отличные тренировки, замечательные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали на этих Олимпийских играх. Я не жалею, как и 4 года назад. Есть вещи важнее медалей. Отстаивал в то, во что я верю,
– сообщил Гераскевич.
Что известно о "шлеме памяти"?
На шлеме Гераскевича изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине, среди них – дети. Его создала украинская художница Ирина Проць.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован МОК из-за "шлема памяти". Спортсмен намерен подать иск в CAS на запрет выступления на Играх.
Относительно дальнейшей судьбы "шлема памяти" Гераскевич отметил, что Олимпийскими играми его путь не ограничивается. В планах спортсмена сделать аукцион, а средства полученные от него потратить на помощь Украине.